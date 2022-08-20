銅鑼灣舊樓天台大改造 建築師重塑兒時天台回憶 副刊版 2022/08/20 分享： 分享： 以往舊樓天台可能是父親抖氣的窗口、母親洗衣晾衣的地方、兒童的學校及遊樂場，但現在高樓大廈漸取代，天台不是私人物業，就是閉門深鎖。利園區「gLEEful rooftop」計劃，為這些天台加入色彩及用途， ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 認識香港少數族裔社群 手機App聲音導航自助遊走3大路綫 2022/08/13 認識香港少數族裔社群 手機App聲音導航自助遊走3大路綫 中環霓虹文化保育展覽 讓霓虹燈熄滅前重現光明 2022/08/06 中環霓虹文化保育展覽 讓霓虹燈熄滅前重現光明 夏日藝遊K11 MUSEA 必看日籍大師鉅作 幻覺蛋糕館 2022/07/30 夏日藝遊K11 MUSEA 必看日籍大師鉅作 幻覺蛋糕館 新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 大阪一町7大爆笑打卡位 2022/07/25 新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 大阪一町7大爆笑打卡位 《香港老美．貳》留傳香港舊故事 經典錄音室歷史出土 2022/07/23 《香港老美．貳》留傳香港舊故事 經典錄音室歷史出土 設計 商廈 利園 Lees Garden 文娛藝術