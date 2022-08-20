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銅鑼灣舊樓天台大改造 建築師重塑兒時天台回憶

副刊版 2022/08/20

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以往舊樓天台可能是父親抖氣的窗口、母親洗衣晾衣的地方、兒童的學校及遊樂場，但現在高樓大廈漸取代，天台不是私人物業，就是閉門深鎖。利園區「gLEEful rooftop」計劃，為這些天台加入色彩及用途，

...

欄名 : 本地遊

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2022/08/13
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