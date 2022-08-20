  • 27°C
香港時間 : 2022820日 (週六) 02:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國際旅遊展一連三天會展舉行 有獎活動贏機票住宿

副刊版 2022/08/20

分享：

分享：

近日香港政府稍為放寬了入境檢疫限制，相信港人恨飛恨到心癢癢，旅遊復甦在望，不妨先參觀一年一度的香港國際旅遊展（ITE）。展覽由即日起至8月21日舉行，共有27個參展國家及地區，比往年多近5成。雖然不及

...

欄名 : 旅事通

最新專欄文章 更多

AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起
2022/06/14
AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起
布吉旅遊套票$499包4晚酒店 送HK Express現金劵及1天專車遊
2022/05/27
布吉旅遊套票$499包4晚酒店 送HK Express現金劵及1天專車遊
韓國6月1日開關 重新開放旅遊簽證申請
2022/05/24
韓國6月1日開關 重新開放旅遊簽證申請
香港維港凱悅尚萃酒店 新推泰國主題Staycation
2022/05/14
香港維港凱悅尚萃酒店 新推泰國主題Staycation
KKday╳泰旅局 泰國旅遊現金券7折及優惠價活動
2022/04/23
KKday╳泰旅局 泰國旅遊現金券7折及優惠價活動
日本 酒店 台灣 旅遊資訊 展覽 遊戲 泰國 住宿 機票 香港會議展覽中心

上一篇文章

銅鑼灣舊樓天台大改造 建築師重塑兒時天台回憶

下一篇文章

受惠姜濤效應生意增加 《阿媽有咗第二個》 茶餐廳變打卡點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？