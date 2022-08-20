國際旅遊展一連三天會展舉行 有獎活動贏機票住宿 副刊版 2022/08/20 分享： 分享： 近日香港政府稍為放寬了入境檢疫限制，相信港人恨飛恨到心癢癢，旅遊復甦在望，不妨先參觀一年一度的香港國際旅遊展（ITE）。展覽由即日起至8月21日舉行，共有27個參展國家及地區，比往年多近5成。雖然不及 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 旅事通 最新專欄文章 更多 AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起 2022/06/14 AirAsia宣布7月復航 香港至吉隆坡票價$988起 布吉旅遊套票$499包4晚酒店 送HK Express現金劵及1天專車遊 2022/05/27 布吉旅遊套票$499包4晚酒店 送HK Express現金劵及1天專車遊 韓國6月1日開關 重新開放旅遊簽證申請 2022/05/24 韓國6月1日開關 重新開放旅遊簽證申請 香港維港凱悅尚萃酒店 新推泰國主題Staycation 2022/05/14 香港維港凱悅尚萃酒店 新推泰國主題Staycation KKday╳泰旅局 泰國旅遊現金券7折及優惠價活動 2022/04/23 KKday╳泰旅局 泰國旅遊現金券7折及優惠價活動 日本 酒店 台灣 旅遊資訊 展覽 遊戲 泰國 住宿 機票 香港會議展覽中心