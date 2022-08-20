國際旅遊展一連三天會展舉行 有獎活動贏機票住宿

近日香港政府稍為放寬了入境檢疫限制，相信港人恨飛恨到心癢癢，旅遊復甦在望，不妨先參觀一年一度的香港國際旅遊展（ITE）。展覽由即日起至8月21日舉行，共有27個參展國家及地區，比往年多近5成。雖然不及

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