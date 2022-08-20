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黎諾懿《滿足的味道》尋香港老字號 星級中廚歐國強教蒸魚秘技

副刊版 2022/08/20

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TVB型男廚神黎諾懿，近日再度推出6集全新飲食節目《滿足的味道》，由上周起逢周一至周三晚10:30於翡翠台播映。諾懿會帶觀眾走訪本地多間享負盛名的老字號，尋覓香港老味道。

《滿足的味道》每集會以一款傳統

...

欄名 : 廚師教室

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