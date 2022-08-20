旺角Larchwood涉187伙 主打開放式戶 最快月內登場 置業家居 2022/08/20 分享： 分享： 一手市況向好，新盤亦趁勢出擊，宏安地產旗下旺角洋松街62號項目，目前命名為Larchwood，全屬細單位，最快月內出擊。 Larchwood屬單幢式設計，提供187伙，全屬開放式及1房戶型，當中開放式佔 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 沙田富豪‧山峯贈買家「富豪薈」會藉 可用於購物及交管理費 今日 沙田富豪‧山峯贈買家「富豪薈」會藉 可用於購物及交管理費 NOVO LAND第1B期首推160伙 折實$341萬起入場 2022/08/13 NOVO LAND第1B期首推160伙 折實$341萬起入場 林海山城短期內公布銷售安排 首批最少53伙招標 2022/08/06 林海山城短期內公布銷售安排 首批最少53伙招標 NOVO LAND首批165伙 折實$329.71萬起 近年半新盤最平 2022/07/23 NOVO LAND首批165伙 折實$329.71萬起 近年半新盤最平 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 2022/07/23 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 一手市場 富豪‧山峯