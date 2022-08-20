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旺角Larchwood涉187伙 主打開放式戶 最快月內登場

置業家居 2022/08/20

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一手市況向好，新盤亦趁勢出擊，宏安地產旗下旺角洋松街62號項目，目前命名為Larchwood，全屬細單位，最快月內出擊。

Larchwood屬單幢式設計，提供187伙，全屬開放式及1房戶型，當中開放式佔

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欄名 : 新盤速遞

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