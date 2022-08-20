沙田富豪‧山峯贈買家「富豪薈」會藉 可用於購物及交管理費 置業家居 2022/08/20 分享： 分享： 由百利保及富豪合作發展的沙田富豪‧山峯，推置業優惠吸客，百利保執行董事兼首席營運官范統指，買家可獲贈「富豪薈」會藉，享$50萬至$150萬Regal Dollars消費額，可用於富豪酒店旗下宴會、餐飲 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 旺角Larchwood涉187伙 主打開放式戶 最快月內登場 今日 旺角Larchwood涉187伙 主打開放式戶 最快月內登場 NOVO LAND第1B期首推160伙 折實$341萬起入場 2022/08/13 NOVO LAND第1B期首推160伙 折實$341萬起入場 林海山城短期內公布銷售安排 首批最少53伙招標 2022/08/06 林海山城短期內公布銷售安排 首批最少53伙招標 NOVO LAND首批165伙 折實$329.71萬起 近年半新盤最平 2022/07/23 NOVO LAND首批165伙 折實$329.71萬起 近年半新盤最平 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 2022/07/23 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 一手市場 富豪‧山峯