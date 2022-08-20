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沙田富豪‧山峯贈買家「富豪薈」會藉 可用於購物及交管理費

置業家居 2022/08/20

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由百利保及富豪合作發展的沙田富豪‧山峯，推置業優惠吸客，百利保執行董事兼首席營運官范統指，買家可獲贈「富豪薈」會藉，享$50萬至$150萬Regal Dollars消費額，可用於富豪酒店旗下宴會、餐飲

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欄名 : 新盤速遞

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