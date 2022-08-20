紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起 置業家居 2022/08/20 分享： 分享： 由桂洪集團發展的紅磡單幢盤曼翹，於早前經已入伙，現時約有9伙放租，平均呎租約$58，當中開放式戶叫租由$1.05萬起，惟業主態度普遍強硬，議幅僅約5%以內。 啟德匯地產營業經理葉鎮龍表示，曼翹截至本月 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市熱話 相關文章 曼翹外望市景 今日 曼翹外望市景 來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】 今日 來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】 你可能感興趣 曼翹外望市景 今日 01:00 曼翹外望市景 來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】 今日 01:00 來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】 最新專欄文章 更多 來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】 今日 來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】 曼翹外望市景 今日 曼翹外望市景 貫徹新地一向高水準 收樓質素佳【獲94分】 2022/08/06 貫徹新地一向高水準 收樓質素佳【獲94分】 Wetland Seasons Bay四正光猛 2022/08/06 Wetland Seasons Bay四正光猛 天水圍Wetland Seasons Bay比鄰濕地公園 約90伙放租 2022/08/06 天水圍Wetland Seasons Bay比鄰濕地公園 約90伙放租 紅磡 曼翹