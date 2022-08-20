紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起

由桂洪集團發展的紅磡單幢盤曼翹，於早前經已入伙，現時約有9伙放租，平均呎租約$58，當中開放式戶叫租由$1.05萬起，惟業主態度普遍強硬，議幅僅約5%以內。

啟德匯地產營業經理葉鎮龍表示，曼翹截至本月

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