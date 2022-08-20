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曼翹外望市景

置業家居 2022/08/20

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單位：高層D室

實用面積：186平方呎

間隔：開放式

叫租：$12,000（呎租：$64.5）

單位提供：啟德匯地產（97277988）

作者：唐健恒

責任編輯：郭慧敏

...

欄名 : 樓市熱話

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