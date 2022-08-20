曼翹外望市景 置業家居 2022/08/20 分享： 分享： 單位：高層D室 實用面積：186平方呎 間隔：開放式 叫租：$12,000（呎租：$64.5） 單位提供：啟德匯地產（97277988） 作者：唐健恒 責任編輯：郭慧敏 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市熱話 相關文章 紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起 今日 紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起 來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】 今日 來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】 你可能感興趣 紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起 今日 01:00 紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起 來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】 今日 01:00 來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】 最新專欄文章 更多 來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】 今日 來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】 紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起 今日 紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起 貫徹新地一向高水準 收樓質素佳【獲94分】 2022/08/06 貫徹新地一向高水準 收樓質素佳【獲94分】 Wetland Seasons Bay四正光猛 2022/08/06 Wetland Seasons Bay四正光猛 天水圍Wetland Seasons Bay比鄰濕地公園 約90伙放租 2022/08/06 天水圍Wetland Seasons Bay比鄰濕地公園 約90伙放租 放盤