  • 27°C
香港時間 : 2022820日 (週六) 02:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】

置業家居 2022/08/20

分享：

分享：

本刊記者日前隨工程監督師鍾智剛（鍾Sir）驗收了曼翹中層A室、一個實用面積232平方呎的1房單位，該室的廚房及浴室均有多處漏水或塞渠，成為最大的致命傷。

其中浴室方面，由於淋浴間的木地台斜度不足，很多水

...

欄名 : 樓市熱話

相關文章

紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起
今日
紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起
曼翹外望市景
今日
曼翹外望市景

你可能感興趣

紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起
今日 01:00
紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起
曼翹外望市景
今日 01:00
曼翹外望市景

最新專欄文章 更多

曼翹外望市景
今日
曼翹外望市景
紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起
今日
紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起
貫徹新地一向高水準 收樓質素佳【獲94分】
2022/08/06
貫徹新地一向高水準 收樓質素佳【獲94分】
Wetland Seasons Bay四正光猛
2022/08/06
Wetland Seasons Bay四正光猛
天水圍Wetland Seasons Bay比鄰濕地公園 約90伙放租
2022/08/06
天水圍Wetland Seasons Bay比鄰濕地公園 約90伙放租
驗樓

上一篇文章

曼翹外望市景

下一篇文章

女版傑青辛巧琪 好學戰勝讀寫障礙 考8專業資格回饋社會
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？