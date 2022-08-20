來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】

本刊記者日前隨工程監督師鍾智剛（鍾Sir）驗收了曼翹中層A室、一個實用面積232平方呎的1房單位，該室的廚房及浴室均有多處漏水或塞渠，成為最大的致命傷。

其中浴室方面，由於淋浴間的木地台斜度不足，很多水

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