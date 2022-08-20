來去水問題甚多 浴室洗手盆塞塞地！【獲63分】 置業家居 2022/08/20 分享： 分享： 本刊記者日前隨工程監督師鍾智剛（鍾Sir）驗收了曼翹中層A室、一個實用面積232平方呎的1房單位，該室的廚房及浴室均有多處漏水或塞渠，成為最大的致命傷。 其中浴室方面，由於淋浴間的木地台斜度不足，很多水 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 樓市熱話 相關文章 紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起 今日 紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起 曼翹外望市景 今日 曼翹外望市景 你可能感興趣 紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起 今日 01:00 紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起 曼翹外望市景 今日 01:00 曼翹外望市景 最新專欄文章 更多 曼翹外望市景 今日 曼翹外望市景 紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起 今日 紅磡曼翹租盤議幅微 開放式月租$1.05萬起 貫徹新地一向高水準 收樓質素佳【獲94分】 2022/08/06 貫徹新地一向高水準 收樓質素佳【獲94分】 Wetland Seasons Bay四正光猛 2022/08/06 Wetland Seasons Bay四正光猛 天水圍Wetland Seasons Bay比鄰濕地公園 約90伙放租 2022/08/06 天水圍Wetland Seasons Bay比鄰濕地公園 約90伙放租 驗樓