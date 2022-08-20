女版傑青辛巧琪 好學戰勝讀寫障礙 考8專業資格回饋社會 置業家居 2022/08/20 分享： 分享： 最近ViuTV熱播新節目《拆你個夢》，有不少網友留意到節目有位靚女夢境分析師辛巧琪（Binky），原來她不但精通心理學及催眠，也是港台主持及教育工作者。辛巧琪自小患上ADHD專注力不足及過度活躍症，及 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 CoinShaker全港首個AI交易程式 吸引新手接觸加密貨幣 2022/08/13 CoinShaker全港首個AI交易程式 吸引新手接觸加密貨幣 茶創樂向世界推廣中國茶 怪獸公仔包裝吸年輕客 2022/08/06 茶創樂向世界推廣中國茶 怪獸公仔包裝吸年輕客 「兩餸飯Ali」想做搞笑藝人 帶歡樂給觀眾 2022/07/23 「兩餸飯Ali」想做搞笑藝人 帶歡樂給觀眾 Travelfa工作坊教授世界各地手工藝 親手製作獨一無二地氈 2022/07/09 Travelfa工作坊教授世界各地手工藝 親手製作獨一無二地氈 唐寧化身YouTuber拍片分享家居DIY 鼓勵大家齊動手 2022/06/11 唐寧化身YouTuber拍片分享家居DIY 鼓勵大家齊動手 人物專訪