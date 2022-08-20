女版傑青辛巧琪 好學戰勝讀寫障礙 考8專業資格回饋社會

最近ViuTV熱播新節目《拆你個夢》，有不少網友留意到節目有位靚女夢境分析師辛巧琪（Binky），原來她不但精通心理學及催眠，也是港台主持及教育工作者。辛巧琪自小患上ADHD專注力不足及過度活躍症，及

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