大阪The Peak Chiyozaki~Osaka Dome 1房$180萬入場 回報高達5% 置業家居 2022/08/20 分享： 分享： 港人如欲移居日本，可考慮於當地投資物業收租，再申請永久居留權；在現時日圓滙價下跌之下，確實相當吸引。本周末展銷的大阪單幢盤The Peak Chiyozaki~Osaka Dome，鄰近著名地標大阪巨 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 英國屈福特The Clarendon坐落核心商業區 租務潛力佳 2022/08/13 英國屈福特The Clarendon坐落核心商業區 租務潛力佳 墨爾本Melborune Quarter坐落CBD起居方便 2房首期$33萬起 2022/08/06 墨爾本Melborune Quarter坐落CBD起居方便 2房首期$33萬起 倫敦Dodson House, Ridgeway Views鄉村氣息濃 $400萬以下可入場 2022/07/30 倫敦Dodson House, Ridgeway Views鄉村氣息濃 $400萬以下可入場 悉尼Treehouse, Midtown享中央公園美景 開放式首期$38萬起 2022/07/23 悉尼Treehouse, Midtown享中央公園美景 開放式首期$38萬起 倫敦Royal Arsenal Riverside位處泰晤士河畔 盡享寫意生活 2022/07/16 倫敦Royal Arsenal Riverside位處泰晤士河畔 盡享寫意生活 大阪 日本 海外物業 日圓