【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術

特設PIN Genie密碼鍵盤，每次顯示4組由3個數字組成的密碼鍵盤，確保每次數字排列的方式不同，防止尾隨人士偷窺。另一技術是3D FPC活體指紋感應技術，只須0.39秒完成掃瞄指紋，並在0.5秒內快

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