【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術 置業家居 2022/08/20 分享： 分享： 特設PIN Genie密碼鍵盤，每次顯示4組由3個數字組成的密碼鍵盤，確保每次數字排列的方式不同，防止尾隨人士偷窺。另一技術是3D FPC活體指紋感應技術，只須0.39秒完成掃瞄指紋，並在0.5秒內快 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022 今日 家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022 【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多 今日 【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多 你可能感興趣 家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022 今日 01:00 家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022 【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多 今日 01:00 【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多 最新專欄文章 更多 家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022 今日 家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022 【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多 今日 【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多 夏日驅蚊良方 現代機器加天然古法雙重保護 2022/08/06 夏日驅蚊良方 現代機器加天然古法雙重保護 7月蚊患指數 上水馬鞍山最多蚊 2022/08/06 7月蚊患指數 上水馬鞍山最多蚊 古法防蚊貼士 2022/08/06 古法防蚊貼士 Philips