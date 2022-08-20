【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多

裝修工程界對新換電子門鎖，亦有溫馨提示。「客人如須於單位裝修時安裝電子門鎖，一般安裝費約$800至$900。」公屋裝修易設計師兼工程監督Victor Miu表示，安裝師父須以原廠的門鎖紙樣放於大門，確

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