【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多 置業家居 2022/08/20 分享： 分享： 裝修工程界對新換電子門鎖，亦有溫馨提示。「客人如須於單位裝修時安裝電子門鎖，一般安裝費約$800至$900。」公屋裝修易設計師兼工程監督Victor Miu表示，安裝師父須以原廠的門鎖紙樣放於大門，確 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022 今日 家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022 【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術 今日 【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術 你可能感興趣 家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022 今日 01:00 家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022 【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術 今日 01:00 【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術 最新專欄文章 更多 家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022 今日 家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022 【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術 今日 【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術 夏日驅蚊良方 現代機器加天然古法雙重保護 2022/08/06 夏日驅蚊良方 現代機器加天然古法雙重保護 7月蚊患指數 上水馬鞍山最多蚊 2022/08/06 7月蚊患指數 上水馬鞍山最多蚊 古法防蚊貼士 2022/08/06 古法防蚊貼士 Philips