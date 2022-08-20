家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022

電子門鎖或智能門鎖，在新近落成的樓盤當中，或在裝修設計單位中，逐漸取代了傳統門鎖的地位。有見及此，今期請來專家分享揀選電子門鎖不可不知的實用攻略。從3D人臉辨識、密碼鍵盤以至活體指紋感應技術等，一系列

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