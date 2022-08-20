家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022 置業家居 2022/08/20 分享： 分享： 電子門鎖或智能門鎖，在新近落成的樓盤當中，或在裝修設計單位中，逐漸取代了傳統門鎖的地位。有見及此，今期請來專家分享揀選電子門鎖不可不知的實用攻略。從3D人臉辨識、密碼鍵盤以至活體指紋感應技術等，一系列 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居頭條 相關文章 【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術 今日 【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術 【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多 今日 【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多 你可能感興趣 【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術 今日 01:00 【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術 【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多 今日 01:00 【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多 最新專欄文章 更多 【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多 今日 【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多 【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術 今日 【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術 夏日驅蚊良方 現代機器加天然古法雙重保護 2022/08/06 夏日驅蚊良方 現代機器加天然古法雙重保護 7月蚊患指數 上水馬鞍山最多蚊 2022/08/06 7月蚊患指數 上水馬鞍山最多蚊 古法防蚊貼士 2022/08/06 古法防蚊貼士 裝修設計 消費資訊 家居