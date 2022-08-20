  • 27°C
香港時間 : 2022820日 (週六) 02:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

家裝新潮流 電子門鎖選購攻略2022

置業家居 2022/08/20

分享：

分享：

電子門鎖或智能門鎖，在新近落成的樓盤當中，或在裝修設計單位中，逐漸取代了傳統門鎖的地位。有見及此，今期請來專家分享揀選電子門鎖不可不知的實用攻略。從3D人臉辨識、密碼鍵盤以至活體指紋感應技術等，一系列

...

欄名 : 家居頭條

相關文章

【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術
今日
【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術
【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多
今日
【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多

你可能感興趣

【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術
今日 01:00
【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術
【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多
今日 01:00
【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多

最新專欄文章 更多

【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多
今日
【專家意見】舊門換電子門鎖 潛在問題多
【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術
今日
【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術
夏日驅蚊良方 現代機器加天然古法雙重保護
2022/08/06
夏日驅蚊良方 現代機器加天然古法雙重保護
7月蚊患指數 上水馬鞍山最多蚊
2022/08/06
7月蚊患指數 上水馬鞍山最多蚊
古法防蚊貼士
2022/08/06
古法防蚊貼士
裝修設計 消費資訊 家居

上一篇文章

大阪The Peak Chiyozaki~Osaka Dome 1房$180萬入場 回報高達5%

下一篇文章

【友和YOHO推介】Lockly PGD829 防偷窺專利技術
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？