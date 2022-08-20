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IKEA尖沙咀新店 主打可持續發展家品

置業家居 2022/08/20

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萬眾期待，IKEA又開新分店！新店「規劃及訂購中心」由即日起正式進駐尖沙咀K11 Art Mall，新店以健康及可持續發展生活為主題，發售近千款家居產品，涵蓋床上用品、廚具、收納等。

新設的「可持續發展

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欄名 : 家居新知

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