IKEA尖沙咀新店 主打可持續發展家品

萬眾期待，IKEA又開新分店！新店「規劃及訂購中心」由即日起正式進駐尖沙咀K11 Art Mall，新店以健康及可持續發展生活為主題，發售近千款家居產品，涵蓋床上用品、廚具、收納等。

新設的「可持續發展

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