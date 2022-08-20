IKEA尖沙咀新店 主打可持續發展家品 置業家居 2022/08/20 分享： 分享： 萬眾期待，IKEA又開新分店！新店「規劃及訂購中心」由即日起正式進駐尖沙咀K11 Art Mall，新店以健康及可持續發展生活為主題，發售近千款家居產品，涵蓋床上用品、廚具、收納等。 新設的「可持續發展 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 家居新知 相關文章 IUIGA進駐金鐘廊 俘虜女生好物推介 今日 IUIGA進駐金鐘廊 俘虜女生好物推介 你可能感興趣 IUIGA進駐金鐘廊 俘虜女生好物推介 今日 01:00 IUIGA進駐金鐘廊 俘虜女生好物推介 最新專欄文章 更多 IUIGA進駐金鐘廊 俘虜女生好物推介 今日 IUIGA進駐金鐘廊 俘虜女生好物推介 各品牌聯乘迪士尼新品 造型可愛又實用 2022/08/13 各品牌聯乘迪士尼新品 造型可愛又實用 Woodify Living家具新品 造型可愛蝸居恩物 2022/07/23 Woodify Living家具新品 造型可愛蝸居恩物 at.home精選北歐家具 提升生活品味 2022/05/28 at.home精選北歐家具 提升生活品味 Art Basel 2022 M+率先放映《光的形狀》 2022/05/21 Art Basel 2022 M+率先放映《光的形狀》 可持續發展 電子支付 消費資訊 家品 IKEA 尖沙咀