加息勢在必行 年底前樓價窄幅上落5至10%

【分析】本港銀行尚未正式加息，再加上經濟表現陷不明朗，樓價相比高位持續回落，隨着美國聯儲局於下月再加0.75厘的機會大增，港美息差漸拉近，本地銀行短期內加息勢在必行，進一步加重供應人士負擔下，為下半年

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