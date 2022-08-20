太古城2019年貨 蝕$212萬離場

【直擊大型屋苑蝕讓成交】隨着新盤頻低開搶客下，直接打擊二手成交氣氛，近期不少持貨已滿3年、SSD捆綁期屆滿的屋苑，紛錄得低市價，甚至蝕讓成交個案。

當中作為藍籌屋苑的太古城，本月截至18日，暫錄得9宗成

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