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粉嶺中心2房呎價$1.2萬沽 創今年新低

置業家居 2022/08/20

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【直擊大型屋苑蝕讓成交】近期有大型新盤開售的粉嶺區，區內屋苑由於被一手搶走客源，令二手交投氣氛備受打擊，不少於3年前購入的單位，亦需要低市價或蝕讓沽出。粉嶺中心於本月暫錄得2宗成交，包括D座中層03室

...

欄名 : 封面故事

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