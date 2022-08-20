上源現約97個放盤 少量低於一手價放售

【直擊半新盤蝕讓成交】受美國加息及多個新盤搶客影響，屯門掃管笏半新盤上源，本月二手氣氛亦較淡靜，近期更不乏SSD鬆綁貨蝕讓放盤。晉誠地產董事胡卓輝指，全屋苑現有2個蝕讓放盤，均為2房間隔，包括3A座低

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