上源現約97個放盤 少量低於一手價放售 置業家居 2022/08/20 分享： 分享： 【直擊半新盤蝕讓成交】受美國加息及多個新盤搶客影響，屯門掃管笏半新盤上源，本月二手氣氛亦較淡靜，近期更不乏SSD鬆綁貨蝕讓放盤。晉誠地產董事胡卓輝指，全屋苑現有2個蝕讓放盤，均為2房間隔，包括3A座低 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 CCL今年新低 3年跌6.8% SSD鬆綁蟹貨掀蝕讓潮 今日 CCL今年新低 3年跌6.8% SSD鬆綁蟹貨掀蝕讓潮 加息勢在必行 年底前樓價窄幅上落5至10% 今日 加息勢在必行 年底前樓價窄幅上落5至10% 太古城2019年貨 蝕$212萬離場 今日 太古城2019年貨 蝕$212萬離場 維景灣畔SSD未滿沽 連稅蝕約「1球」 今日 維景灣畔SSD未滿沽 連稅蝕約「1球」 粉嶺中心2房呎價$1.2萬沽 創今年新低 今日 粉嶺中心2房呎價$1.2萬沽 創今年新低 你可能感興趣 CCL今年新低 3年跌6.8% SSD鬆綁蟹貨掀蝕讓潮 今日 01:00 CCL今年新低 3年跌6.8% SSD鬆綁蟹貨掀蝕讓潮 加息勢在必行 年底前樓價窄幅上落5至10% 今日 01:00 加息勢在必行 年底前樓價窄幅上落5至10% 太古城2019年貨 蝕$212萬離場 今日 01:00 太古城2019年貨 蝕$212萬離場 最新專欄文章 更多 CCL今年新低 3年跌6.8% SSD鬆綁蟹貨掀蝕讓潮 今日 CCL今年新低 3年跌6.8% SSD鬆綁蟹貨掀蝕讓潮 曦臺本月錄2宗成交 全部「蝕住走」 今日 曦臺本月錄2宗成交 全部「蝕住走」 傲瀧連花園戶累減兩成沽 4年蝕約$385.3萬 今日 傲瀧連花園戶累減兩成沽 4年蝕約$385.3萬 粉嶺中心2房呎價$1.2萬沽 創今年新低 今日 粉嶺中心2房呎價$1.2萬沽 創今年新低 維景灣畔SSD未滿沽 連稅蝕約「1球」 今日 維景灣畔SSD未滿沽 連稅蝕約「1球」 上源 傲瀧 曦臺 二手市場 成交 放盤 移民