傲瀧連花園戶累減兩成沽 4年蝕約$385.3萬

【直擊半新盤蝕讓成交】西貢傲瀧不少單位於最近兩年陸續鬆綁，其中不少3房戶更需「蝕住放」，美聯首席高級營業經理任征稱，屋苑最新有約60個放盤，雖然不少以市價放售，但有部分3房卻以蝕讓價放售，目前有約20

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