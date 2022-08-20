CCL今年新低 3年跌6.8% SSD鬆綁蟹貨掀蝕讓潮

本港銀行於季內加息勢在必行，再加上本港與內地及海外城市，均尚未通關，直接影響經濟動力，令樓價增添下行壓力，當中以二手樓價指數CCL為例，最新報175.65，若與3年前同期相比，更累跌6.8%，令過去數

...