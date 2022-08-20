CCL今年新低 3年跌6.8% SSD鬆綁蟹貨掀蝕讓潮 置業家居 2022/08/20 分享： 分享： 本港銀行於季內加息勢在必行，再加上本港與內地及海外城市，均尚未通關，直接影響經濟動力，令樓價增添下行壓力，當中以二手樓價指數CCL為例，最新報175.65，若與3年前同期相比，更累跌6.8%，令過去數 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 加息勢在必行 年底前樓價窄幅上落5至10% 今日 加息勢在必行 年底前樓價窄幅上落5至10% 太古城2019年貨 蝕$212萬離場 今日 太古城2019年貨 蝕$212萬離場 維景灣畔SSD未滿沽 連稅蝕約「1球」 今日 維景灣畔SSD未滿沽 連稅蝕約「1球」 粉嶺中心2房呎價$1.2萬沽 創今年新低 今日 粉嶺中心2房呎價$1.2萬沽 創今年新低 上源現約97個放盤 少量低於一手價放售 今日 上源現約97個放盤 少量低於一手價放售 你可能感興趣 加息勢在必行 年底前樓價窄幅上落5至10% 今日 01:00 加息勢在必行 年底前樓價窄幅上落5至10% 太古城2019年貨 蝕$212萬離場 今日 01:00 太古城2019年貨 蝕$212萬離場 維景灣畔SSD未滿沽 連稅蝕約「1球」 今日 01:00 維景灣畔SSD未滿沽 連稅蝕約「1球」 最新專欄文章 更多 曦臺本月錄2宗成交 全部「蝕住走」 今日 曦臺本月錄2宗成交 全部「蝕住走」 傲瀧連花園戶累減兩成沽 4年蝕約$385.3萬 今日 傲瀧連花園戶累減兩成沽 4年蝕約$385.3萬 上源現約97個放盤 少量低於一手價放售 今日 上源現約97個放盤 少量低於一手價放售 粉嶺中心2房呎價$1.2萬沽 創今年新低 今日 粉嶺中心2房呎價$1.2萬沽 創今年新低 維景灣畔SSD未滿沽 連稅蝕約「1球」 今日 維景灣畔SSD未滿沽 連稅蝕約「1球」 二手市場 加息 樓價 太古城 維景灣畔 粉嶺中心 成交 納米樓 銀行