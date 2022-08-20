勾劃具遠見青年藍圖 為港開新篇

本屆特區政府強化青年事務，在政府架構重組方案中，將處理民政及地區事務的原民政事務局，改組為民政及青年事務局，銳意強化政府在處理青年問題上的決心。以往本港青年一直面對各式各樣的問題，例如失業率較其他年齡層高、青年向上流動機會大減，加上住屋問題及工作機會等，而由於特區成立以來，並沒有做好國民身份認同的工作，新一代年輕人及中年人對國家的認同感及國民身份十分薄弱，亦間接造成本港近年的政治大動盪。

國家主席習近平在七一講話中，提到「青年興則國家興，青年有未來則國家有未來。」事實上，如政府政策能惠及廣大有心有力為國家富強奉獻的年輕人，對於一個國家的未來有着十分重要的推動力。

聚焦青年發展 做好「三業三政」

特區政府重視青年發展工作，強調要致力做好青年「三業三政」的工作，即關注青年學業、事業及置業，並鼓勵青年議政、論政及參政，當局亦積極通過青年發展委員會徵詢各持份者的意見，協助青年選擇合適的學業出路、幫助青年發展事業和向上流動，加強與青年人溝通，以及注重培育青年正向思維的工作。

筆者常聽到一些社會人士提到，內地新一代年輕人對國家的歸屬感及對事業發展的積極性，較本港青年強，亦有不少人士及機構老闆認為，本港年輕人對工作缺乏承擔及責任感，比較計較政府能幫助他們的力度，亦較注重工作及生活平衡，享受「斜槓式」（Slash）選擇多重職業及身份生活，而不會追求投身一個專業為主；他們對向上流並未抱太大期望，甚至感到消極，這亦是社會普遍認為年輕人對政府不滿的主要原因，認為政府未能體諒及照顧他們關注的問題，逐漸轉化成對政府的負面情緒，甚至產生反政府、反國家的思維。

經濟教育入手 改善住屋民生

而且，香港社會環境普遍較好，很多父母愛子女心切，社會亦出現不少「成功靠父幹」例子，與上一代相比，年輕人相對較缺乏奮發圖強、自強不息的生活態度，加上人口結構轉變，年輕一代人口比例正逐漸減少，將來生產力補充及經濟轉型，確實是政府長遠須面對的人口經濟配套問題。

預計將於年底公布的《青年發展藍圖》，是特區政府勾劃整體青年發展工作的目標及方向之重要里程碑；事實上，有一個涵蓋面廣、具督導性的藍圖，對香港未來青年發展有着重要推動作用。要勾劃出一個有遠見的青年藍圖，實在與香港將來人口變化、與大灣區合作發展機遇和挑戰，以及政經環境有着莫大關係；既要創建一個青年憧憬的發展大綱，亦要考慮各行業未來發展與傳承，並配合香港在大灣區的角色，以及其經濟轉型所帶來的成果，能否支撑未來「倒三角形」的人口結構，才算是一個符合香港利益的未來發展藍圖。

在軟件配套方面，香港自實施《港區國安法》後，雖然表面上令香港從亂局逐步重拾正軌，但廣大年輕一代受黑暴運動所影響，要他們摒棄舊日反國家、反政府的思想，並非一朝一夕之功。對於已成長、投身社會的青年，政府可以經濟手段扶持，好讓他們享受發展機遇帶來的成果，並着力改善他們關注的住屋與民生問題；至於莘莘學子，政府有必要從教育入手，重新制定國民教育課程，除了要讓學生熟悉中國歷史，亦有需要增加對現時內地各層面發展的認知，加強與大灣區及內地實體交流和聯繫，好讓本港新一代重新認識現代中國，鼓勵同學討論及分析，以正面及批判思維了解和思考如何有效、循序漸進改善香港及祖國，並積極投入建設新中國，把握大灣區發展機遇、北部都會區的發展融入，加上一帶一路以及《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）的機遇，鼓勵創意思維注入新動力，在開新篇香港締造更佳的發展機會。（文章只代表個人立場）

▲ 特區政府重視青年發展工作，強調要致力做好青年「三業三政」的工作，並加強與青年人溝通，以及注重培育青年正向思維的工作。（特首李家超fb圖片）