要長壽又長健 你生活健康嗎？

香港再一次蟬聯全球最長壽的地區，港人平均壽命持續增長。筆者早前撰文提到的長輩黃老太，近日於社區長者中心慶祝生日，中心的義工們一臉興奮地祝賀她長命百歲，有一位義工更順應潮流，祝賀她長命百二歲！對此黃老太維持一貫的瀟灑直言，道謝之餘亦回應道：活得長壽健康當然好，但如果每天只能帶病延年，即使活到百二歲又有何意義？

黃老太此言一出，令眾義工不禁一臉茫然，她語帶感慨地解釋：「當我仍然是70歲，曾自誇健康『誇啦啦』，但近年健康每況愈下，各式各樣的毛病一個接一個出現，一時耳鳴、一時手腳乏力、一時失眠等等；尤其是耳鳴最感到困擾，彷彿有一台馬達一直在耳邊發動，醫生檢查後確定是聽力退化，也沒有甚麼方法可以根治。」

晚年臥床 苦了自己勞煩家人

黃老太又說，曾經因為耳疾，非常討厭這個十分喧鬧的世界，導致情緒不穩，人也開始變得暴躁，後來開始學習與病症共存，惟有當作自己一直坐在一部開動的汽車裏面，不致讓這問題困擾自己與家人。

雖然如今醫學及護理技術不斷提升，但是老年病患者的個案總是不會減少；長者患病，不單是苦了自己，還要勞煩家人，這是每個人最不希望發生的事。

古今世界各地的民族，都在追求長壽，但「長壽」並不等於「長健」；對很多人來說，長壽亦不及長健來得重要，要是晚年需要在病床上度過，相信未必人人都希望長壽。大家都希望健康地過活，享盡天年，而要做到長壽和長健並不容易，需要從健康的生活習慣中一點一滴去累積而來。

不少人壯年時用盡時間和精力賺錢，認為用金錢可以買來一切，甚至延年益壽，即使患了病，也能夠負擔優質醫療的昂貴費用，買回健康；但是如果長時間過着不健康的生活，甚至吸煙、酗酒、缺乏運動、缺乏休息等，損耗了身體，導致疾病纏身，屆時即使有大量的金錢，也未必能夠買回健康。

安老政策 需有效促進健康

理論上，長壽為人類帶來更多機遇，讓我們有更多時間探索世界、經歷人生，令我們的生活變得更豐盛；但人口長壽卻沒有長健，只會引致一些嚴重的問題：個人需要面對疾病、身體機能減退、生活質素下降、醫療開支沉重等困境，而社會也需要面對醫療成本遞增、社會福利需求增加、勞動人口下降等問題。

面對人口急速老化的今天及未來，我們怎樣才能擁抱長壽和長健的遠景？個人固然需要注意健康，盡早執行健康的生活模式，而政府也需要制定有效的健康促進和安老政策，並落實相關的服務；沒有長遠而周詳的計劃和應對，長壽最終不會為我們帶來預期的好結果。