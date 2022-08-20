膠袋徵費難治本 多管齊下「走塑」

即棄塑膠濫用成災，為堆填區和自然環境帶來沉重負擔。《香港資源循環藍圖2013-2022》提出在2022年或之前，將都市固體廢物人均棄置量由2013年每日1.27公斤減至0.8公斤。今年是驗收成果的年份，根據最新的《2020年香港固體廢物監察報告》顯示，都市固體廢物人均棄置量高達每日1.44公斤，其中膠袋佔約7.4%，數字不跌反升，反映現行政策成效不彰。

成效不彰 棄置膠袋不跌反升

回望過去，政府在2009年推行首階段塑膠購物袋環保徵費計劃（膠袋徵費），商戶派發膠袋每個收費至少5毫，至2015年全面推廣至所有零售點。計劃推出初期取得莫大成效，膠袋棄置量由2014年約52.4億個，減少至2015年約39.3億個，跌幅達25%，其後數年出現回升趨勢。

有見及此，政府在平衡各方權益後，計劃在年底調整膠袋徵費至每個膠袋1元。修訂政策原意是在市民可負擔的情況下加價，令市民三思而後行，從而推動減少用膠袋，不過加價5毫，就能達到「減塑」目的嗎？究竟政府當中考慮了甚麼因素？

加至2元感「肉赤」 自攜購物袋

從政策成效角度出發，根據環保署估算，當膠袋徵費上調至1元後，可減少膠袋使用量約25%，若徵費增至2元，更可減少使用量逾40%；從市民取態角度出發，根據可持續發展委員會的「管制即棄塑膠」公眾諮詢結果顯示，超過6成受訪者關注即棄塑膠製品佔用堆填區的空間，而支持上調膠袋徵費至1元或2元的人數相若。

在權衡輕重後，當局理應選擇較進取的2元方案，而非成效短期的1元方案；加上隨着時間流逝，市民的購買力、負擔能力大大提升，僅僅加價5角是不痛不癢，未有足夠加幅使人感到「肉赤」、未有足夠的「痛楚」讓市民牢記自攜購物袋的重要性，故減塑成效也恐怕是曇花一現，治標不治本！難道政府打算每隔10年就加價5毫，暫時性紓緩堆填區壓力？

歸根究柢，膠袋徵費只是個「止咳」的被動方法，僅從經濟層面着手，依靠市民的自覺性，減少使用膠袋，導致政策至今推行超過10年，本港塑膠污染情況仍然未有顯著改善；要醫治咳嗽，除了服藥外，亦需良醫斷症，減低日後復發風險。

根據膠袋徵費規定，顧客向商戶繳款後，商戶毋須再上繳予政府，當局解釋此舉是避免為中小型企業造成過重負擔，並鼓勵零售商捐出所得款項，以支持環保工作。數數手指，2020年本港共棄置約41.8億個膠袋，當中6.2億個屬獲豁免收費的平口袋，以現時每個膠袋收取5毫計算，即商戶共獲得約17.8億元的膠袋收入，當中有多少款項獲投放在環保工作上，我們無從得知。塑膠污染迫在眉睫，政府不應自居被動位置，而應在徵費所得的課題上保留主導權。

鼓勵研塑膠替代品 加強教育

膠袋並非剛性需求，只是便宜又方便的消耗品，政府應跳出市場主導的框架，主動尋找符合環保理念的塑膠替代品或購物袋，並鼓勵業界研究替代品，而非任其自由發展；另一方面，當局應繼續加強教育宣傳，讓市民充分掌握隨意使用膠袋的種種代價，並推廣更多綠色替代品，提升環保意識，從源頭「減塑」。

現屆政府施政以目標為本，惟僅憑寓禁於徵「減塑」，難以一步到位。期望政府能多管齊下推動「減塑」風氣，改變市民使用膠袋的習慣，攜手勾劃出「走塑」藍圖，帶領社會逐步迎向綠色生活。

▲ 據公眾諮詢結果顯示，支持上調膠袋徵費至1元或2元的人數相若，當局權衡輕重後理應選擇較進取的2元方案。（資料圖片）