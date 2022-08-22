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辣招「日落」時 振經濟莫遲疑

地產版 2022/08/22

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上一期專欄提及，有著名政界人士於接受傳媒訪問時稱，建議免除目前本港對內地人買樓的「雙重印花稅」（DSD），言論可謂「一石激起千重浪」，引起市場人士熱烈討論，今期筆者亦繼續全面探討相關建議。

眾所周知，金

...

撰文 : 布少明 美聯物業住宅部行政總裁（港澳）

欄名 : 大行觀點

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