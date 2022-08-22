辣招「日落」時 振經濟莫遲疑 地產版 2022/08/22 分享： 分享： 上一期專欄提及，有著名政界人士於接受傳媒訪問時稱，建議免除目前本港對內地人買樓的「雙重印花稅」（DSD），言論可謂「一石激起千重浪」，引起市場人士熱烈討論，今期筆者亦繼續全面探討相關建議。 眾所周知，金 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 布少明 美聯物業住宅部行政總裁（港澳） 欄名 : 大行觀點 最新專欄文章 更多 自置物業 仍是最佳投資選項 2022/08/19 自置物業 仍是最佳投資選項 業主不平賣 樓價難大跌 2022/08/18 業主不平賣 樓價難大跌 美通脹跌 9月加息料收窄至0.5厘 2022/08/17 美通脹跌 9月加息料收窄至0.5厘 「減辣」宜全面 非針對個別買家 2022/08/16 「減辣」宜全面 非針對個別買家 審時度勢寬辣招 提振「人財」競爭力 2022/08/15 審時度勢寬辣招 提振「人財」競爭力 香港 樓價 美聯物業 布少明 H按 額外印花稅 SSD BSD DSD 印花稅