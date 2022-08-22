西港城深度探秘 首度開放天台威尼斯窗曝光

中環街市去年經過活化後成為熱點，但有百年歷史的上環西港城，卻沒有同一命運，長期被路過的市民忽略遺忘。專門鑽研歷史古迹的民間組織「維城觸蹟」，舉行多場西港城導賞團，讓人重新注意這座同樣珍貴的法定古迹。

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