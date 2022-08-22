  • 29°C
香港時間 : 2022822日 (週一) 01:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

西港城深度探秘 首度開放天台威尼斯窗曝光

副刊版 2022/08/22

分享：

分享：

中環街市去年經過活化後成為熱點，但有百年歷史的上環西港城，卻沒有同一命運，長期被路過的市民忽略遺忘。專門鑽研歷史古迹的民間組織「維城觸蹟」，舉行多場西港城導賞團，讓人重新注意這座同樣珍貴的法定古迹。

...

欄名 : 本地遊

最新專欄文章 更多

銅鑼灣舊樓天台大改造 建築師重塑兒時天台回憶
2022/08/20
銅鑼灣舊樓天台大改造 建築師重塑兒時天台回憶
認識香港少數族裔社群 手機App聲音導航自助遊走3大路綫
2022/08/13
認識香港少數族裔社群 手機App聲音導航自助遊走3大路綫
中環霓虹文化保育展覽 讓霓虹燈熄滅前重現光明
2022/08/06
中環霓虹文化保育展覽 讓霓虹燈熄滅前重現光明
夏日藝遊K11 MUSEA 必看日籍大師鉅作 幻覺蛋糕館
2022/07/30
夏日藝遊K11 MUSEA 必看日籍大師鉅作 幻覺蛋糕館
新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 大阪一町7大爆笑打卡位
2022/07/25
新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 大阪一町7大爆笑打卡位
小店 上環 街市 歷史文化 文娛藝術 Local Tour 西港城 Western Market

上一篇文章

身森一小步五感旅程 鬧市中體驗森林浴

下一篇文章

KOHLER 最高層次的沐浴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？