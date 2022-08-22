西港城深度探秘 首度開放天台威尼斯窗曝光 副刊版 2022/08/22 分享： 分享： 中環街市去年經過活化後成為熱點，但有百年歷史的上環西港城，卻沒有同一命運，長期被路過的市民忽略遺忘。專門鑽研歷史古迹的民間組織「維城觸蹟」，舉行多場西港城導賞團，讓人重新注意這座同樣珍貴的法定古迹。 建 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 銅鑼灣舊樓天台大改造 建築師重塑兒時天台回憶 2022/08/20 銅鑼灣舊樓天台大改造 建築師重塑兒時天台回憶 認識香港少數族裔社群 手機App聲音導航自助遊走3大路綫 2022/08/13 認識香港少數族裔社群 手機App聲音導航自助遊走3大路綫 中環霓虹文化保育展覽 讓霓虹燈熄滅前重現光明 2022/08/06 中環霓虹文化保育展覽 讓霓虹燈熄滅前重現光明 夏日藝遊K11 MUSEA 必看日籍大師鉅作 幻覺蛋糕館 2022/07/30 夏日藝遊K11 MUSEA 必看日籍大師鉅作 幻覺蛋糕館 新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 大阪一町7大爆笑打卡位 2022/07/25 新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 大阪一町7大爆笑打卡位 小店 上環 街市 歷史文化 文娛藝術 Local Tour 西港城 Western Market