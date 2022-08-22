中國內地奢侈品的市道，今年到目前為止，有多大影響？行內交流得知，最頂級一綫國際大牌子，基本上不太受影響，兩個第一綫的，更是比去年同期更佳，正所謂「唔憂賣」。最大的衝擊，是三綫以下的國際牌子及輕奢品（先不把國產牌子一塊討論），那意味着消費力最受約制的，是中產階級，中國消費市場明顯仍是兩極化。

頂級的牌子，生意好到點？熱門的產品型號，當然是不夠貨，於是今季有趣的情況出現了，就是同牌子一部賣價十六萬五千元（人民幣，下同）的單車，中國全綫斷貨，趕緊要返法國總部訂購。

真有人買十六萬五千元的單車代步？不重要，奢侈品市場觀察，把此理解為配貨策略的體現，即這些頂級名牌，熱門型號不會隨便買到，而是需要顧客買過了某個金額，才擁有買某些型號的權利，這就是大家所知的「配貨」的玩法。譬如需達到的總金額要六十萬元，心目中的包包要四十萬元，就得額外買多二十萬元貨。那用來搭夠的甚麼不顯眼的小貨品都買過了之後，就不如來一部擺在家中效果不錯，當裝飾一樣的單車吧！

有句話是「貧窮限制了想像力」，雖說整體市道不景，中下層想不到是，最富有的階層，積存的奢侈品購買力，還是適時爆發。

較受打擊的，反而是譬如上海淮海路沿街的國際輕奢及運動牌子，眼見有一半已關店，有些是裝修，有些要退出。看數據，如知名的國際運動服牌子仍是銷量跌幅甚巨。國際中價牌子現在於中國的危機最大，一來是中產階層消費慾兼購買力降低，二來是這定位的牌子最易受國潮消費熱取代。一些頂級牌子，國產牌子暫未能取代，但中價牌子，由便服、運動牌子到咖啡，確是在漸漸換玩法。