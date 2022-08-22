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Latte脂肪量比Cappuccino高

副刊版 2022/08/22

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「聽說喝咖啡會加速新陳代謝，那麼我便可瘦得快點，所以我特地喝了杯咖啡才去做運動。」Jennifer說。

我答道：「的確有研究指出咖啡因可以加快新陳代謝率，但增加的比例卻很少，不足以助你加快減磅速度，你選的是甚麼咖啡？」

Jennifer理直氣壯地說道：「當然是Latte，我受不了黑咖啡那苦澀味。」

「有轉脫脂奶咖啡嗎？」我問她。

「噢！我忘記了，只顧着趕時間，喝完便立刻做運動。」

我立即告訴她：「一杯全脂奶Latte約有八克脂肪、一百五十卡路里，相等於三分二碗飯，需要跑半小時去消耗。」

「那麼豈不是得不償失？」Jennifer怪叫。

「減肥期間喝咖啡，宜選Cappuccino，其脂肪比Latte少三分一，一杯大約有五克脂肪，只有一百卡路里，當中亦有奶的味道去平衡苦澀，該適合你。」我向她建議。

「那麼選燕麥奶或豆奶咖啡會否較健康？」她問。

「燕麥奶和豆奶的脂肪與全脂奶相若，只是其脂肪由牛奶的飽和脂肪（壞脂肪）轉成燕麥奶或豆奶的不飽和脂肪（好脂肪），的確較健康，可是卡路里卻無太大分別。」我解釋。

「我朋友很愛飲黑咖啡，減肥是否喝黑啡就沒有問題？」她再問。

「Espresso Soda、Iced Long Black、Americano都是零卡路里，屬減肥零負擔的咖啡。最近新推出的Blackccino，它特別用Espresso加入冰水，再用蒸氣棒將空氣打進咖啡內的做法，令口感特別綿滑，也是減磅之選。提提你的朋友，減肥別選Espresso Tonic，因為用來調配咖啡的Tonic Water含有糖，每杯Tall Espresso Tonic也有大約三茶匙糖啊！」我提醒她。

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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