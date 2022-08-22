罵人的智慧和藝術，高低手有天淵之別。罵人者先要有文化和姿態，能不怒而罵，甚至罵到旁人會心微笑，那需要高度睿智和幽默，才能口吐妙語。以下幾位串嘴高手，其抵死絕核之罵人藝術，超越時空，應用於現在也合時：

一、蕭伯納：「The trouble with her is that she lacks the power of conversation but not the power of speech」（她的麻煩之處，是欠缺對話能力卻沒有失去說話能力）。但凡遇過言之無物但又喋喋不休的人，都會明白蕭伯納講甚麼。

二、馬克吐溫：「It's better to keep your mouth shut and appear stupid than open it and remove all doubt」（閉嘴最多令人懷疑你蠢，總好過一開口就確認這是事實）。愚蠢的人不開口，人家至少還給個benefits of doubts，但愚人往往自我感覺良好兼不自知蠢，經常不甘閉嘴還要滔滔不絕發表偉論。

三、Ricky Gervais（英國諧星）：「When you are dead, you do not know you are dead. It's only painful & difficult for others. The same applies when you are stupid」（你死時不會知道自己已經死了，這只為他人帶來痛苦。這法則同時適用於在你愚蠢時）。愚蠢又擁有權力的人，既不知自己愚蠢，製造無數爛攤子後，也為很多人帶來無盡苦況。

四、梁實秋：「人老也就罷了，何苦成精？」每當看見年紀有番咁上下者，還要搏老命做盡各種阿諛媚俗肉麻之舉，腦內即浮出此句。

五、錢鍾書：「對於醜人，細看是一種殘忍。」人之美醜不在於樣貌而端視內在質素，為了不對自己殘忍，我近年刻意少看某些人。