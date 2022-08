罵人的智慧和藝術,高低手有天淵之別。罵人者先要有文化和姿態,能不怒而罵,甚至罵到旁人會心微笑,那需要高度睿智和幽默,才能口吐妙語。以下幾位串嘴高手,其抵死絕核之罵人藝術,超越時空,應用於現在也合時:

一、蕭伯納:「The trouble with her is that she lacks the power of conversation but not the power of speech」(她的麻煩之處,是欠缺對話能力卻沒有失去說話能力)。但凡遇過言之無物但又喋喋不休的人,都會明白蕭伯納講甚麼。

二、馬克吐溫:「It's better to keep your mouth shut and appear stupid than open it and remove all doubt」(閉嘴最多令人懷疑你蠢,總好過一開口就確認這是事實)。愚蠢的人不開口,人家至少還給個benefits of doubts,但愚人往往自我感覺良好兼不自知蠢,經常不甘閉嘴還要滔滔不絕發表偉論。

三、Ricky Gervais(英國諧星):「When you are dead, you do not know you are dead. It's only painful & difficult for others. The same applies when you are stupid」(你死時不會知道自己已經死了,這只為他人帶來痛苦。這法則同時適用於在你愚蠢時)。愚蠢又擁有權力的人,既不知自己愚蠢,製造無數爛攤子後,也為很多人帶來無盡苦況。

四、梁實秋:「人老也就罷了,何苦成精?」每當看見年紀有番咁上下者,還要搏老命做盡各種阿諛媚俗肉麻之舉,腦內即浮出此句。

五、錢鍾書:「對於醜人,細看是一種殘忍。」人之美醜不在於樣貌而端視內在質素,為了不對自己殘忍,我近年刻意少看某些人。