以水作概念的咖啡店 Creo 副刊版 2022/08/22 分享： 分享： 今年初才正式成立的Creo咖啡店，首間分店落戶九龍灣，致力以推廣本地文化為核心，堅持多角度出發連繫香港。「水」為主題的分店剛落戶堅尼地城，帶來更有趣的本地創作意念。 Creo以五行元素作為每一間分店的主 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 洪嘉豪張天賦合體開騷 賦豪聯乘搞創意宣傳 今日 洪嘉豪張天賦合體開騷 賦豪聯乘搞創意宣傳 跟黎明創製專屬咖啡口味 有機會贏全年免費星巴克飲品 2022/08/18 跟黎明創製專屬咖啡口味 有機會贏全年免費星巴克飲品 city'super中秋美食節 新派月餅及節日禮品 2022/08/17 city'super中秋美食節 新派月餅及節日禮品 2022美食博覽 繼續旺場 2022/08/13 2022美食博覽 繼續旺場 ifc商場紙藝熱帶雨林布置 消費券獎賞可享高達$5,200購物禮券 2022/08/13 ifc商場紙藝熱帶雨林布置 消費券獎賞可享高達$5,200購物禮券 飲食資訊 Cafe 藝術類別 堅尼地城