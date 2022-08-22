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以水作概念的咖啡店 Creo

副刊版 2022/08/22

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今年初才正式成立的Creo咖啡店，首間分店落戶九龍灣，致力以推廣本地文化為核心，堅持多角度出發連繫香港。「水」為主題的分店剛落戶堅尼地城，帶來更有趣的本地創作意念。

Creo以五行元素作為每一間分店的主

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欄名 : 新鮮熱辣

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