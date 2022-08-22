洪嘉豪張天賦合體開騷 賦豪聯乘搞創意宣傳 副刊版 2022/08/22 分享： 分享： 人氣歌手MC張天賦和洪嘉豪將在9月開音樂會，並分別推出新歌《老派約會之必要》及《污糟兒》，唱片公司為二人大搞創意宣傳，聽歌之餘亦可享飲食優惠。 MC張天賦的新歌《老派約會之必要》，推出當日便以過10萬點 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 以水作概念的咖啡店 Creo 今日 以水作概念的咖啡店 Creo 跟黎明創製專屬咖啡口味 有機會贏全年免費星巴克飲品 2022/08/18 跟黎明創製專屬咖啡口味 有機會贏全年免費星巴克飲品 city'super中秋美食節 新派月餅及節日禮品 2022/08/17 city'super中秋美食節 新派月餅及節日禮品 2022美食博覽 繼續旺場 2022/08/13 2022美食博覽 繼續旺場 ifc商場紙藝熱帶雨林布置 消費券獎賞可享高達$5,200購物禮券 2022/08/13 ifc商場紙藝熱帶雨林布置 消費券獎賞可享高達$5,200購物禮券 電影 歌手 咖啡 張天賦 Apple Music KKbox 洪嘉豪