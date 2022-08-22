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洪嘉豪張天賦合體開騷 賦豪聯乘搞創意宣傳

副刊版 2022/08/22

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人氣歌手MC張天賦和洪嘉豪將在9月開音樂會，並分別推出新歌《老派約會之必要》及《污糟兒》，唱片公司為二人大搞創意宣傳，聽歌之餘亦可享飲食優惠。

MC張天賦的新歌《老派約會之必要》，推出當日便以過10萬點

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欄名 : 新鮮熱辣

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