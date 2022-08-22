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Google改善搜尋結果 打擊「農場文」

行政人員版 2022/08/22

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不少媒體都會採用搜尋引擎最佳化（SEO），使內容獲得更高曝光率。但Google發現，SEO技術愈來愈被濫用，以至內容農場（content farm）文章氾濫，並表示即將更新Google Search新

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欄名 : 科技新知

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