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Snap袖珍航拍機Pixy 推出僅4月開發叫停

行政人員版 2022/08/22

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社交平台Snapchat母公司Snap，在4月推出袖珍航拍機Pixy。但僅推出4個月，該公司就宣布終止航拍機Pixy的未來開發工作，原因或與業績不理想有關。

Snap行政總裁Evan Spiegel稱，

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欄名 : 科技新知

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