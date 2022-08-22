Snap袖珍航拍機Pixy 推出僅4月開發叫停 行政人員版 2022/08/22 分享： 分享： 社交平台Snapchat母公司Snap，在4月推出袖珍航拍機Pixy。但僅推出4個月，該公司就宣布終止航拍機Pixy的未來開發工作，原因或與業績不理想有關。 Snap行政總裁Evan Spiegel稱， ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google改善搜尋結果 打擊「農場文」 今日 Google改善搜尋結果 打擊「農場文」 卡巴斯基實驗室 研手機防黑客入侵 2022/08/19 卡巴斯基實驗室 研手機防黑客入侵 中移動Wi-Fi 6E 家居用戶月費88元 2022/08/19 中移動Wi-Fi 6E 家居用戶月費88元 Android用戶憂安全 近半考慮轉投iPhone 2022/08/18 Android用戶憂安全 近半考慮轉投iPhone Google研究所 開發多用途AI機械人 2022/08/18 Google研究所 開發多用途AI機械人 科技行業 科技軟件 科技硬件 商業 銷售 Snapchat 航拍機