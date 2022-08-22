長江旱情持續 水利部向下游補水 中國版 2022/08/22 分享： 分享： 長江流域自7月以來，多地持續高溫少雨，降雨量較往年少4、5成。國家水利部表示，未來幾天長江流域旱情仍將持續，中下游地區旱情形勢不樂觀。 央視新聞引述水利部最新發布的資料顯示，今年以來，受西太平洋副熱帶高 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 四川限電延長5天 滬外灘熄景觀燈 今日 四川限電延長5天 滬外灘熄景觀燈 高溫紅色預警維持10天 8省逾40℃ 今日 高溫紅色預警維持10天 8省逾40℃ 大閘蟹養殖迎大「烤」 今年勢加價 今日 大閘蟹養殖迎大「烤」 今年勢加價 你可能感興趣 四川限電延長5天 滬外灘熄景觀燈 今日 01:00 四川限電延長5天 滬外灘熄景觀燈 高溫紅色預警維持10天 8省逾40℃ 今日 01:00 高溫紅色預警維持10天 8省逾40℃ 大閘蟹養殖迎大「烤」 今年勢加價 今日 01:00 大閘蟹養殖迎大「烤」 今年勢加價 記者 低水 新華社 環球時報 重慶 太平洋 四川省 旱災 第一閣