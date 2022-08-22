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長江旱情持續 水利部向下游補水

中國版 2022/08/22

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長江流域自7月以來，多地持續高溫少雨，降雨量較往年少4、5成。國家水利部表示，未來幾天長江流域旱情仍將持續，中下游地區旱情形勢不樂觀。

央視新聞引述水利部最新發布的資料顯示，今年以來，受西太平洋副熱帶高

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記者 低水 新華社 環球時報 重慶 太平洋 四川省 旱災 第一閣

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