長江旱情持續 水利部向下游補水

長江流域自7月以來，多地持續高溫少雨，降雨量較往年少4、5成。國家水利部表示，未來幾天長江流域旱情仍將持續，中下游地區旱情形勢不樂觀。

央視新聞引述水利部最新發布的資料顯示，今年以來，受西太平洋副熱帶高

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