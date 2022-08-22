大閘蟹養殖迎大「烤」 今年勢加價 中國版 2022/08/22 分享： 分享： 今年的中秋節提前至9月10日，與歷年9月中下旬才成熟的捕撈時期相比，大閘蟹普遍尚未「脫殼」，把酒持蟹賞月的場景，今年恐難再見。 有業內人士預測，由於蘇浙一帶罕見持續高溫，給養殖業帶來真正的大「烤」，同時 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 四川限電延長5天 滬外灘熄景觀燈 今日 四川限電延長5天 滬外灘熄景觀燈 高溫紅色預警維持10天 8省逾40℃ 今日 高溫紅色預警維持10天 8省逾40℃ 長江旱情持續 水利部向下游補水 今日 長江旱情持續 水利部向下游補水 你可能感興趣 四川限電延長5天 滬外灘熄景觀燈 今日 01:00 四川限電延長5天 滬外灘熄景觀燈 高溫紅色預警維持10天 8省逾40℃ 今日 01:00 高溫紅色預警維持10天 8省逾40℃ 長江旱情持續 水利部向下游補水 今日 01:00 長江旱情持續 水利部向下游補水 北京 記者 新華社 高達 中秋節 蘇州 無錫 大閘蟹 天氣