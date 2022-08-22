大閘蟹養殖迎大「烤」 今年勢加價

今年的中秋節提前至9月10日，與歷年9月中下旬才成熟的捕撈時期相比，大閘蟹普遍尚未「脫殼」，把酒持蟹賞月的場景，今年恐難再見。

有業內人士預測，由於蘇浙一帶罕見持續高溫，給養殖業帶來真正的大「烤」，同時

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