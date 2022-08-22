內地電力供應情況惡化，四川據報延長工業限電停產期至本周四（25日）深夜，並在昨日（21日）首次啟動最高級別的能源供應保障一級（紅色）應急響應，以先中央、後地方，先生活、後生產等原則進行電力調度及保供。

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