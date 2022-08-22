四川限電延長5天 滬外灘熄景觀燈 川首啟最高級別應急 先滿足居民用電 中國版 2022/08/22 分享： 分享： 內地電力供應情況惡化，四川據報延長工業限電停產期至本周四（25日）深夜，並在昨日（21日）首次啟動最高級別的能源供應保障一級（紅色）應急響應，以先中央、後地方，先生活、後生產等原則進行電力調度及保供。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 高溫紅色預警維持10天 8省逾40℃ 今日 高溫紅色預警維持10天 8省逾40℃ 長江旱情持續 水利部向下游補水 今日 長江旱情持續 水利部向下游補水 大閘蟹養殖迎大「烤」 今年勢加價 今日 大閘蟹養殖迎大「烤」 今年勢加價 你可能感興趣 高溫紅色預警維持10天 8省逾40℃ 今日 01:00 高溫紅色預警維持10天 8省逾40℃ 長江旱情持續 水利部向下游補水 今日 01:00 長江旱情持續 水利部向下游補水 大閘蟹養殖迎大「烤」 今年勢加價 今日 01:00 大閘蟹養殖迎大「烤」 今年勢加價 四川省 上海 天氣 能源危機 電力