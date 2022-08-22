傳媒出身洪曉敬 將任律政司長政助 政治版 2022/08/22 分享： 分享： 新一屆政府上任逾一個半月，班子大部分人選已履新，尚懸空的副局長和政治助理，最快今天公布，據知，今次最少兩名政助，有傳媒經驗，其中，洪曉敬將出任律政司司長政助助理。 洪曉敬曾任報章採訪主任，獲公務員事務局 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 傳不選人大？ 陳亨利：並無此事 2022/08/20 傳不選人大？ 陳亨利：並無此事 梁美芬：最好區區有「鼠王」 2022/08/19 梁美芬：最好區區有「鼠王」 怕梁美芬「嬲豬」 卓永興：勿叫我「鼠王興」 2022/08/18 怕梁美芬「嬲豬」 卓永興：勿叫我「鼠王興」 李家超落場 對戰港隊乒球一哥 2022/08/17 李家超落場 對戰港隊乒球一哥 劉國勳快測陽性 第14名議員中招 2022/08/16 劉國勳快測陽性 第14名議員中招 政治 立法會 歌手 教育局 音樂 表演 民建聯 律政司 發展局 聶德權