傳媒出身洪曉敬 將任律政司長政助

新一屆政府上任逾一個半月，班子大部分人選已履新，尚懸空的副局長和政治助理，最快今天公布，據知，今次最少兩名政助，有傳媒經驗，其中，洪曉敬將出任律政司司長政助助理。

洪曉敬曾任報章採訪主任，獲公務員事務局

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