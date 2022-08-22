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百佳「Bye Bye微膠珠」推動可持續發展 儲印花換豐富禮品

行政人員版 04:00 2022/08/22

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百佳超市一向致力推動可持續發展，黛安知道，自2020年1月起，百佳已全面停售所有含微膠珠成分嘅沖洗型個人護理產品，希望從源頭減少對海洋生態嘅破壞。最近百佳仲聯同個人護理品牌，例如Colgate、Hutchison Hain Organic、Kao、Unilever及Watsons，攜手推出Bye Bye微膠珠電子印花換購活動，一齊為海洋生態出分力，共同推廣可持續產品。

推廣期間，易賞錢App會員喺全綫香港或澳門百佳門市或百佳網店，購買上述品牌任何沖洗型個人護理產品每滿$50，可獲贈Bye Bye微膠珠電子印花1個，儲夠電子印花，即可免費換領豐富禮品。例如儲夠4個印花可換高露潔環保天然竹炭牙刷或Recyclean牙刷（價值$22.9）；儲夠6個印花可換佳之選衞生紙高級3層壓花無味（10卷裝）及佳之選萬用紙9吋2卷裝（價值︰$45.8）；如果儲夠9個印花更可換$100電子優惠券，優惠券喺指定百佳店舖購物滿$100就用得。

使用不含微膠珠嘅可持續產品，除咗可以減少對海洋嘅污染，更可避免微膠珠被海洋生物誤食而進入食物鏈，為咗地球同埋自己嘅健康，就要由日常用品着手喇！電子印花派發日期由即日起至11月10日，產品換購日期至11月24日，換購詳情可瀏覽百佳fb專頁。

本文轉載自《晴報

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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