【疫境送暖】順豐香港「順回益」社區送暖計劃　歡迎全港社福機構申請　攜手關愛社區

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科技為學習迎來新轉變
疫情持續多時，本地社福機構面對各種挑戰。一直關心社會，積極參與公益事務的順豐香港，宣布推出「順回益」社區送暖計劃，向本地社福機構提供全年定額物流資助，並透過合辦義工及社區打氣活動，為社會添注更多正能量。計劃今年度以「疫境送暖」為主題，協康會成為首間受惠機構，順豐香港將支援有特殊學習需要（SEN）的兒童及該會不同類型的物流服務需要，為兒童在成長路上增添暖意。
今年初香港第五波疫情肆虐，順豐香港在竭力維持快遞服務之餘，亦協助多個慈善團體及抗疫組織添置與運送防疫物資。由於在過程中體會到非牟利機構往往面對不同形式的物流資源問題，促使順豐香港推出『順回益』社區送暖計劃，與不同社福機構攜手傳遞關愛。
順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣指出，「順回益」社區送暖計劃著眼於社區需要，「我們以資助形式向社福機構提供物流解決方案，同時合作有意義的社區關愛項目，真正協助到資源匱乏的社群。」她期望計劃可減輕非牟利機構的運作負擔，從而集中資源幫助更多有需要的人。
邀請全港社福機構及慈善團體申請
順豐香港推出「順回益」社區送暖計劃，藉著與不同社福機構建立合作網絡，為更多有需要人士提供支援，將暖意帶到社區不同角落。有關計劃由即日起接受本地註冊社福機構及慈善團體報名參加。有興趣的單位請遞交「年度社區送暖計劃書」，內容包括申請期內恆常項目（如：網上商店）、社區關愛項目慈善活動及機構日常營運的物流資助需求；與順豐香港合作的一項社區送暖活動企劃建議，例如派發福袋及義工活動等；以及整體宣傳推廣計劃。成功獲批的社福機構或慈善團體，將可獲為期最多一年的定額物流運費資助、送暖活動贊助及其他宣傳推廣支援。
物理治療伸展軟組織
協康會是本港最具規模的兒童教育及復康機構之一，致力為不同能力的兒童及青少年盡展潛能，提升家庭能量，共同締造平等融和的社會。順豐香港除了支援該會不同類型的物流服務需要，包括為其網上商店、重點籌款活動、兒童培育項目等提供派送服務，亦會向該會水邊圍特殊幼兒中心捐贈一部物理治療儀器，以改善有體能發展障礙的兒童容易出現的軟組織緊縮問題。
一般患有大腦痙攣、發展遲緩、自閉症及動作協調障礙的兒童，大肌肉發展比同齡兒童緩慢及異常；障礙較嚴重的，姿勢控制及活動能力較低。這些兒童因身體的肌能問題，容易形成軟組織緊縮。2008年，協康會引入深層軟組織治療，透過儀器為有需要兒童伸展軟組織，提升血液及淋巴系統循環，能更有效改善踝關節活動幅度，療效亦較傳統伸展手法持久。
原本有需要的兒童每星期需接受一至兩節相關治療，然而協康會水邊圍特殊幼兒中心的治療儀器於今年初因耗損停用，目前物理治療師只能靠人手為兒童拉筋，過程耗時費力，亦難免令兒童感到不適而抗拒，大大影響療效。協康會行政總裁梁惠玲感謝順豐香港的支持，「相信透過商社夥伴合作，能夠協助更多有特殊學習需要的兒童及其家長克服疫情帶來的挑戰！」
(特約)