【疫境送暖】順豐香港「順回益」社區送暖計劃　歡迎全港社福機構申請　攜手關愛社區

▲ 順豐香港推出「順回益」社區送暖計劃，一眾全情投入的義工已經準備好身體力行，將暖意送到社區不同角落。

疫情持續多時，本地社福機構面對各種挑戰。一直關心社會，積極參與公益事務的順豐香港，宣布推出「順回益」社區送暖計劃，向本地社福機構提供全年定額物流資助，並透過合辦義工及社區打氣活動，為社會添注更多正能量。計劃今年度以「疫境送暖」為主題，協康會成為首間受惠機構，順豐香港將支援有特殊學習需要（SEN）的兒童及該會不同類型的物流服務需要，為兒童在成長路上增添暖意。

▲ 順豐未來一年將支持協康會多方面的物流需求，包括為其網上商店、重點籌款活動及兒童訓練項目等提供派送支援。

今年初香港第五波疫情肆虐，順豐香港在竭力維持快遞服務之餘，亦協助多個慈善團體及抗疫組織添置與運送防疫物資。由於在過程中體會到非牟利機構往往面對不同形式的物流資源問題，促使順豐香港推出『順回益』社區送暖計劃，與不同社福機構攜手傳遞關愛。

順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣指出，「順回益」社區送暖計劃著眼於社區需要，「我們以資助形式向社福機構提供物流解決方案，同時合作有意義的社區關愛項目，真正協助到資源匱乏的社群。」她期望計劃可減輕非牟利機構的運作負擔，從而集中資源幫助更多有需要的人。

▲ 「順回益」社區送暖計劃的首間受惠機構協康會向順豐香港公共事務及傳訊負責人廖家欣女士（左二）致送紀念品；順豐期望該計劃可減輕非牟利機構的運作負擔，從而集中資源幫助更多有需要人士。

邀請全港社福機構及慈善團體申請



順豐香港推出「順回益」社區送暖計劃，藉著與不同社福機構建立合作網絡，為更多有需要人士提供支援，將暖意帶到社區不同角落。有關計劃由即日起接受本地註冊社福機構及慈善團體報名參加。有興趣的單位請遞交「年度社區送暖計劃書」，內容包括申請期內恆常項目（如：網上商店）、社區關愛項目慈善活動及機構日常營運的物流資助需求；與順豐香港合作的一項社區送暖活動企劃建議，例如派發福袋及義工活動等；以及整體宣傳推廣計劃。成功獲批的社福機構或慈善團體，將可獲為期最多一年的定額物流運費資助、送暖活動贊助及其他宣傳推廣支援。

物理治療伸展軟組織



協康會是本港最具規模的兒童教育及復康機構之一，致力為不同能力的兒童及青少年盡展潛能，提升家庭能量，共同締造平等融和的社會。順豐香港除了支援該會不同類型的物流服務需要，包括為其網上商店、重點籌款活動、兒童培育項目等提供派送服務，亦會向該會水邊圍特殊幼兒中心捐贈一部物理治療儀器，以改善有體能發展障礙的兒童容易出現的軟組織緊縮問題。

▲ 由於水邊圍特殊幼兒中心的儀器目前已不能使用，治療師需使用人手為小朋友進行按摩。

一般患有大腦痙攣、發展遲緩、自閉症及動作協調障礙的兒童，大肌肉發展比同齡兒童緩慢及異常；障礙較嚴重的，姿勢控制及活動能力較低。這些兒童因身體的肌能問題，容易形成軟組織緊縮。2008年，協康會引入深層軟組織治療，透過儀器為有需要兒童伸展軟組織，提升血液及淋巴系統循環，能更有效改善踝關節活動幅度，療效亦較傳統伸展手法持久。



原本有需要的兒童每星期需接受一至兩節相關治療，然而協康會水邊圍特殊幼兒中心的治療儀器於今年初因耗損停用，目前物理治療師只能靠人手為兒童拉筋，過程耗時費力，亦難免令兒童感到不適而抗拒，大大影響療效。協康會行政總裁梁惠玲感謝順豐香港的支持，「相信透過商社夥伴合作，能夠協助更多有特殊學習需要的兒童及其家長克服疫情帶來的挑戰！」

▲ 順豐香港將資助協康會水邊圍特殊幼兒中心更換深層軟組織治療儀器。

(特約)