世邦再下一城 助中金大手租樓 地產版 2022/08/23 分享： 分享： 近來市場上最大手租務，定為中金公司租用九龍站環球貿易廣場5萬平方呎樓面，為今年最大手擴充業務個案。 據了解，該成交由世邦魏理仕（CBRE）商業部促成，該部門去年已協助中金公司，大手租用中環樓面，如今再下 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 東尼 欄名 : 八通天 最新專欄文章 更多 工商舖價跌至低位 馬僑生：寬入境推動商務 今日 工商舖價跌至低位 馬僑生：寬入境推動商務 一太助售商場銀主盤 淡市下涉資4.22億 2022/08/16 一太助售商場銀主盤 淡市下涉資4.22億 局部寬檢疫料推動經濟 太子鄧：外地旅客提振零售 2022/08/16 局部寬檢疫料推動經濟 太子鄧：外地旅客提振零售 用家趁淡市購商廈自用 2022/08/09 用家趁淡市購商廈自用 市場資金仍充裕 鍾楚義：利物業投資 2022/08/09 市場資金仍充裕 鍾楚義：利物業投資 成交 世邦魏理仕 九龍站 中環 九龍 環球貿易廣場