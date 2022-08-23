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世邦再下一城 助中金大手租樓

地產版 2022/08/23

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近來市場上最大手租務，定為中金公司租用九龍站環球貿易廣場5萬平方呎樓面，為今年最大手擴充業務個案。

據了解，該成交由世邦魏理仕（CBRE）商業部促成，該部門去年已協助中金公司，大手租用中環樓面，如今再下

...

撰文 : 東尼

欄名 : 八通天

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成交 世邦魏理仕 九龍站 中環 九龍 環球貿易廣場

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