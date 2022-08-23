雖說有關部門的官員都會被低出生率及未來的人口預測數字嚇一跳，苦思有甚麼辦法可叫大家多生育，但如果跟面前的九○後、○○後聊天，就會發現不生孩子的觀念頗普遍。因此，上海年輕人那句抗議過度防疫管控的語句：「我們是最後一代」，才有那麼大的共鳴（事出執行人員放話嚇年輕人，說不配合將影響你們幾代人）。

數字的確嚇人，長綫宏觀的，是說到世紀末，中國人口會減半，只餘七億多人。短期而言，近年的出生率都在加速下降，二○二一年的新出生人口，只及二○一六年的一半！人口將面臨負增長，社會老齡化加快。

再比較一下，一種相關產品的銷售數據，會發現更多好奇點，那就是安全套銷量。國際而言，幾家大牌子在馬來西亞的供應商，兩年來銷量大跌近一半。就中國而言，奇怪地，最熱銷的仍是那外國最出名的牌子，而各牌子的總銷量也在跌。這和一般的預想有出入，此前都說，疫情宅在家，沒甚麼可做，就多做床事。但結果看來，不是這回事。如果真有多做床事，而又不用安全套，理應出生率會攀升。如果用，那應該安全套的銷量也不大跌。但現在的結果，看來是大家都對此事沒興趣。

不過，坊間仍是另有解釋的，那就是往日之所以安全套大賣，是因為家外市場使然，而非因實行家中計劃生育。確切地說，就是疫情關係，娛樂夜店場所、色情場所，又或者情侶酒店過夜的機會都大大減少，自然用不着買這用品。

流行病學調查（即因疫情調查行蹤）可能引致的行蹤被暴露，令好大的一個偷情、約炮、色情交易市場被摧毁。這可能才是大家都感「無性趣」之外，此品銷量大跌的原因。