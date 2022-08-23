港融入國家發展 鞏固國際金融地位

香港回歸25周年，國際金融中心地位顯著提升，香港成為全球首要IPO融資地、亞洲主要債券市場以及離岸人民幣中心，在國際金融中心指數（GFCI）中排名第三。回顧25年歷史，國際金融中心的鞏固和發展，關鍵詞是融合內地、連通全球，核心經驗是以自身所長服務國家。展望未來，香港應當繼續發揮優勢，更積極地融入國家發展大局，更主動地承擔國家賦予的責任，政府在金融行業的施政方針應該以此為主綫，布局謀篇開新章。

強化互聯互通 深化離岸人幣中心

滬港通互聯互通機制於2014年底正式開啟，自此香港金融市場引入更多源頭活水，上市主體和投資者結構不斷優化，後續債券通、理財通以及近日互換通的發布，均體現出互聯互通機制的優越性。未來，互聯互通的機制一方面需要更加深化，以滿足投資者多樣化的投資和風險管理需求，包括期貨通、商品通、私募基金通、其他衍生產品通等，都可逐步提上討論日程；另一方面，受美國啟動《外國公司問責法》（Holding Foreign Companies Accountable Act）因素的影響，港股市場承接中概股回歸的迫切性日益突出，而香港市場流動性不足的短板將更加凸顯，應考慮推進人民幣計價股票，並納入互聯互通範圍，推出「中概股」ETF通等方式，提升市場流動性及估值，提升中概股回歸承接能力。

主動融合還體現在離岸人民幣中心的深化升級。活躍的離岸中心需具備龐大的離岸資金池、豐富的投資產品和風險管理衍生工具、健全的基礎設施和政策支持。香港目前有全球最大的離岸人民幣存款規模，金融基建可高效支持人民幣跨境支付和結算，但人民幣計價的金融產品類型和規模還不夠，特別是低風險產品的供給不足。

香港應主動對接內地各級政府及政策性銀行，提升低風險人民幣債券在港發售的規模，同時鼓勵境外機構在港發行點心債、人民幣計價股票等，繼而逐步創設多樣化基於人民幣資產的風險管理工具，豐富人民幣金融產品種類。

融合大灣區 探索規則對接

香港應當與粵港澳大灣區其他城市深度融合。以粵港澳大灣區理財通為例，根據官方公布的數據，理財通自開通至6月末，深圳轄區開通帳戶1.26萬個，雙向投資產品交易額2.37億元，約佔大灣區業務總量的三分之一，總體來說開戶數量和交易規模增長都不算太快；事實上，在美聯儲快速加息的環境下，境外資產是有吸引力的，可檢討理財通是否存在政策可以優化的空間，真正做到香港資管能力與內地居民需求的有效對接。

大灣區框架下，香港最大的優勢是制度供給，香港應當尋找與大灣區其他城市優勢互補之處，通過橫琴、前海、南沙3個自貿片區，嘗試更豐富的跨境金融服務一體化場景落地，構建各方能夠銜接的營商、科創、貿易等統一規則，為大灣區內的規則對接進行探索。

國家主席習近平在七一講話中提到，必須保持香港的獨特地位和優勢，拓展通暢便捷的國際聯繫，主動對接一帶一路高質量發展等國家戰略。在這方面，香港應當提升區域融資中心地位，一是政府對過去幾年一帶一路工作成果進行檢視，進而制定升級版對接一帶一路倡議實施方案；二是發揮香港專業優勢，在應對氣候變化、法律仲裁、知識產權、國際標準應用等領域發揮長處，助力提升項目的國際認可度。

連接世界 提升區域融資中心地位

一帶一路倡議的一個重要落地途徑，是幫助沿綫國家建立不同類型的經濟開發區，並在招商引資、企業入駐等方面進行全方位合作。對於這樣的模式，香港也可參與設立經濟開發區，本地的實體企業、貿易企業、物流企業、專業服務業都可能找到協同契合點，助力香港的產業結構化轉型。

另外，當前香港股市的流動性過於側重龍頭企業，導致中小市值公司存在流動性不足和估值折價問題，港股市值前10%的公司日均成交額佔總體的87.3%，而市值後50%的公司日均成交額佔比僅為0.4%，有機構對東南亞公司赴港上市意願進行調研，很多公司反映對赴港上市有興趣，但擔心港股活躍度不及其他市場。針對這個情況，香港應盡快改革創業板市場，建立多層次的資本市場，吸引中小市值、具創新特質的公司赴港上市，與區內其他市場形成差異化競爭，打造區域的融資中心。

加緊建設 搶佔綠色金融先機

綠色金融是香港最需要加緊建設、搶佔先機的領域。目前各方都有共識，認為香港有條件成為區域碳交易中心，而碳交易本身是個逐步探索的過程，不啟動就無法積累客戶和經驗，建議盡快形成方案落地，並考慮與廣東等城市尋求合作的發展路徑。

綠色及可持續金融目前是個快速發展的領域，預計未來30至40年，中國綠色相關投資的複合年增長率可能達到6%至12%；而就大灣區而言，區內各項綠色基礎設施建設項目正在緊密推進，包括可再生能源、綠色建築、低碳交通等，香港可通過提供國際資金、國際評級認證服務等進行支持，充分發揮資金、信息融通的作用。

針對缺乏統一綠色標準的痛點，政府已同意採納揉合中國和歐盟標準的共通綠色分類目錄為基礎，研究建立可以供香港市場採用的綠色分類框架，為香港金融業界提供一套綠色基準，建議盡快推進落地。其他建議的措施還包括：推動實行大灣區內綠色金融產品互認；擴大內地地方政府綠色債券發行，增加綠色零售債券發行；對於綠色信貸、中長期的綠色項目融資，設立類似綠色債券的補貼和激勵機制，助力大灣區內和一帶一路沿綫的綠色基建項目。

打造科創中心 須優化融資配套

香港要打造科創中心，重要的一點是融資配套。香港是亞洲第二大私募基金管理中心，區內資金稟賦充裕，要考慮如何充分調動香港市場的資金留在香港、投資香港。目前政府通過「創科創投基金」，以配對形式連同風投基金投資於本地科創初創企業，這是一個可以複製推廣的路徑；同時，可借鑑內地城市合肥的經驗，聘請專家梳理適合在香港落地的高新科技產業，在這些梳理出的細分產業鏈上，主動尋找企業，對於獲選企業在北部都會區進行土地及環境的配套，吸引對方在港設立分支機構；以科創基金領先投資中小企業，助力其快速做大做強，同時打通科技企業上市環節，實現募投管退環節的通暢，形成良好的科創金融生態。

毋庸諱言，多重因素影響下，香港近期出現一些人才外流的情況，令本來已經出現的人才短缺問題更加凸顯。培育、吸引和留住金融人才，是香港鞏固國際金融中心地位的重要一環，建議政府設立專門的跨部門小組，負責香港的人才引進、人才措施和人才培養工作，特別是對香港人才的策略，要有短中長不同階段的規劃。

4招吸引人才 填補缺口

短期內針對業界人才缺口較大的綠色金融、金融科技等領域，一是加強香港優勢的宣傳和人才的引進，檢視目前專才、優才計劃力度是否足夠，同時可考慮從合適地區定向引進相關專業人才；二是在現有政策可實現的框架下，加大對在港人才的留任，包括考慮針對暫未成為、但有資格成為永久性居民的香港居民，首套置業印花稅實施先繳後退方案，善用稅務優勢吸引專業人才；三是加強對本地人才的培養，與高校、學術機構合作，擴大現有「綠色和可持續金融培訓先導計劃」、「金融從業員金融科技培訓計劃」覆蓋人數，推出更多支持青年人才發展和行業技能提升的有針對性培訓；四是包括設立「綠色和可持續發展領袖計劃」、「金融科技領袖計劃」，從企業高管和頂層設計層面，推動綠色可持續發展和金融科技方面的轉型，通過一系列主動融合、連接世界、積極創新的舉措，進一步鞏固提升香港國際金融中心地位。

▲ 培育、吸引和留住金融人才，是香港鞏固國際金融中心地位的重要一環，政府應設立專門跨部門小組，負責人才引進、措施和培養工作。（資料圖片）