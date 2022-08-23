逐步寬檢疫 助港經濟加快復常

通關是業界最逼切、關切的議題，特區政府本月初宣布縮減入境檢疫期至「3＋4」，即3天酒店檢疫加4天家居醫學監察，並實施「紅黃碼」制度，容許持黃碼者上班、乘搭交通工具、進出商場等，為本港經濟發展和社會復常注入重要動能。

我非常感謝行政長官李家超帶領特區政府積極回應業界和社會期望，因應疫情發展及基於科學精確數據，平衡本港疫情防控和經濟需要，果斷調整入境檢疫期，為本港邁向復常踏出關鍵一步。

實施「3＋4」 無增控疫風險

新安排實施個多星期，既照顧到入境人士需要，同時未有為本港疫情防控添加額外風險，入境人數已出現明顯上升趨勢，工商界亦非常支持新安排，大讚新安排配合已簡化的機場檢疫流程，是便利與海外商貿往來的好開始。

不過，按目前「紅黃碼」規定，持黃碼者不可進出會展、亞博館等展覽場地，而資料顯示，至少50場展覽已安排於今年下旬在會展舉辦。參與展覽對推動本港商貿往來和交流起着關鍵作用，我認為，若放寬有關規定，持黃碼者進出展覽均會全程佩戴口罩和遵守防疫規定，做法實與乘搭交通工具、進出商場相同，希望特區政府考慮回應業界需要，放寬黃碼進出展覽場地的要求。

對紡織、製衣及時裝業而言，不少中小企過去依重國際展覽，透過讓國際買家在展覽會親身接觸產品及面對面交流，以吸引買家下單。惟在過去兩年多，不少原於本港舉行、與業界相關的國際展覽，例如亞太區皮革展，都因疫情移師至杜拜、泰國等檢疫要求較少的國家或地區舉行，令業界痛失推廣和銷售其研發、設計或商品的重要陣地。

寬黃碼限制 促國際展覽回流

因此，本港能夠盡快復辦國際展覽，對業界實屬當務之急。我相信，調整檢疫期至「3＋4」，再加上放寬黃碼進出展覽場地的規定，絕對是吸引與行業相關的國際展覽到本港復辦的重要一步。

至於能否吸引更多國際展覽於來年在香港復辦，我認為當下是最關鍵時機，因為籌備大型國際展覽往往需時至少半年，故盡快制定清晰的通關時間表，是吸引展覽回流本港的關鍵。我和業界都期望特區政府繼續調整入境檢疫期，循序漸進達致全面通關，使本港的商貿往來和展覽業回復正常。

一老一幼速打針 助築防疫屏障

我必須指出，放寬防疫措施須顧及本港醫療體系的承載力。我呼籲未接種新冠疫苗的市民，尤其「一老一幼」，盡快打針，並呼籲已接種疫苗的市民，適時接種疫苗加強劑。同時，我非常歡迎特區政府接納經民聯的建議，帶頭容許在上班日帶同3歲以下幼兒打針的公務員，可享有最多半天「幼童陪針假」，並鼓勵私營機構跟隨，我相信此舉可助提高幼兒接種率，齊齊助港築起防疫屏障。

最近我收到不少業界人士反映，指與內地無法通關，影響他們在國內的商貿往來和商業活動。

我很高興行政長官多次指出，國內、國際通關並不矛盾，我期望特區政府繼續為內地通關創造有利條件，並為港人爭取更多便利入境內地的措施，例如研究逆向隔離的可能性、擴大人文關懷通關名額的適用範圍、增加健康驛站名額等，令香港更好地發揮「背靠祖國，面向國際」的優勢，助力香港經濟加快復常。

▲ 參與展覽對推動本港商貿往來和交流起着關鍵作用，若當局調整檢疫期，並放寬黃碼進出展覽場地規定以作配合，是吸引國際展覽到本港復辦的重要一步。（資料圖片）