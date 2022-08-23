華為搶先9．6發布 Mate50系列登場 行政人員版 2022/08/23 分享： 分享： 9月將迎來旗艦手機大戰。日前有消息傳出，今年蘋果的秋季發布會將提前召開，定於9月7日。華為亦不甘示弱，Mate50系列及全場景新品秋季發布會，搶先於9月6日舉行。 華為是次主題為「破曉而出，巔峰相見」。 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Snap袖珍航拍機Pixy 推出僅4月開發叫停 2022/08/22 Snap袖珍航拍機Pixy 推出僅4月開發叫停 Google改善搜尋結果 打擊「農場文」 2022/08/22 Google改善搜尋結果 打擊「農場文」 卡巴斯基實驗室 研手機防黑客入侵 2022/08/19 卡巴斯基實驗室 研手機防黑客入侵 中移動Wi-Fi 6E 家居用戶月費88元 2022/08/19 中移動Wi-Fi 6E 家居用戶月費88元 Android用戶憂安全 近半考慮轉投iPhone 2022/08/18 Android用戶憂安全 近半考慮轉投iPhone 科技行業 科技硬件 科技軟件 華為 商業 智能手機 處理器