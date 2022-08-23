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華為搶先9．6發布 Mate50系列登場

行政人員版 2022/08/23

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9月將迎來旗艦手機大戰。日前有消息傳出，今年蘋果的秋季發布會將提前召開，定於9月7日。華為亦不甘示弱，Mate50系列及全場景新品秋季發布會，搶先於9月6日舉行。

華為是次主題為「破曉而出，巔峰相見」。

...

欄名 : 科技新知

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