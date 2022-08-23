何謂MiC 地產版 2022/08/23 分享： 分享： 「組裝合成」建築法（Modular Integrated Construction，MiC）是一種創新的建築方法。透過「先裝後嵌」的概念，將現場建築工序轉移至較易控制的廠房進行，在廠房中製造獨立的「組 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 知識庫 報道系列 : 加快建屋系列 相關文章 政府推「組裝」建屋 最多省時50% 今日 政府推「組裝」建屋 最多省時50% 政府牽頭展成果 提升示範作用 今日 政府牽頭展成果 提升示範作用 組裝合成倘成熟 建造成本趨降 今日 組裝合成倘成熟 建造成本趨降 你可能感興趣 政府推「組裝」建屋 最多省時50% 今日 01:00 政府推「組裝」建屋 最多省時50% 政府牽頭展成果 提升示範作用 今日 01:00 政府牽頭展成果 提升示範作用 組裝合成倘成熟 建造成本趨降 今日 01:00 組裝合成倘成熟 建造成本趨降 最新專欄文章 更多 雙重上市Vs第二上市 2022/07/27 雙重上市Vs第二上市 港府98年打大鱷後成立 2022/03/30 港府98年打大鱷後成立 註冊類別不包括電影 律師：難理解指控 2021/12/04 註冊類別不包括電影 律師：難理解指控 愛滋患者染疫 演化Omicron？ 2021/11/30 愛滋患者染疫 演化Omicron？ 白名單Vs黑名單 2021/11/18 白名單Vs黑名單 土地供應 天氣