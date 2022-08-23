  • 29°C
香港時間 : 2022823日 (週二) 02:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

何謂MiC

地產版 2022/08/23

分享：

分享：

「組裝合成」建築法（Modular Integrated Construction，MiC）是一種創新的建築方法。透過「先裝後嵌」的概念，將現場建築工序轉移至較易控制的廠房進行，在廠房中製造獨立的「組

...

欄名 : 知識庫

報道系列 : 加快建屋系列

相關文章

政府推「組裝」建屋 最多省時50%
今日
政府推「組裝」建屋 最多省時50%
政府牽頭展成果 提升示範作用
今日
政府牽頭展成果 提升示範作用
組裝合成倘成熟 建造成本趨降
今日
組裝合成倘成熟 建造成本趨降

你可能感興趣

政府推「組裝」建屋 最多省時50%
今日 01:00
政府推「組裝」建屋 最多省時50%
政府牽頭展成果 提升示範作用
今日 01:00
政府牽頭展成果 提升示範作用
組裝合成倘成熟 建造成本趨降
今日 01:00
組裝合成倘成熟 建造成本趨降

最新專欄文章 更多

雙重上市Vs第二上市
2022/07/27
雙重上市Vs第二上市
港府98年打大鱷後成立
2022/03/30
港府98年打大鱷後成立
註冊類別不包括電影 律師：難理解指控
2021/12/04
註冊類別不包括電影 律師：難理解指控
愛滋患者染疫 演化Omicron？
2021/11/30
愛滋患者染疫 演化Omicron？
白名單Vs黑名單
2021/11/18
白名單Vs黑名單
土地供應 天氣

上一篇文章

組裝合成倘成熟 建造成本趨降

下一篇文章

NOVO LAND加推125伙 提價達2%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？