香港仔中心數碼畫展 藝術家分享「珍寶」美好回憶

香港仔珍寶海鮮舫係唔少香港人嘅集體回憶，為咗留住呢份珍貴回憶，黛安聽公關姊妹講，香港仔中心下個月3日起至10月4日，特別邀請5位本地藝術家，舉辦珍寶海鮮舫數碼畫展「我們的珍．寶故事」，當中包括Chocolate Rain、Felix Ip、Messy Desk、Pen So和No Paper Studio，佢哋將以作品說故事，同大家分享佢哋同珍寶海鮮舫嘅美好回憶。

例如擅長手繪懷舊海報嘅No Paper Studio，將以經典電影《食神》做靈感，創作充滿復古港產電影海報風格嘅全新作品；Chocolate Rain就會以孩童夢想何奇妙旅程做主題，帶大家重回漁港時代嘅香港仔；Felix Ip則以擅長嘅科幻畫風，繪畫出心目中嘅海上「巨人」。

適逢下個月就係中秋節，香港仔中心都準備咗2款主題紀念品，等大家細賞珍寶海鮮舫數碼畫展後換領。顧客只要喺香港仔中心以電子貨幣消費滿$300或以上，即可換領「我們的珍．寶故事」插畫DIY燈籠乙份；如果消費滿$150或以上，亦可換領插畫明信片一套，絕對值得收藏啊。

本文轉載自《晴報》