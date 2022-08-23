提早計劃 Mega Sales Day   善用社群平台達至銷售額或品牌形象目標 

▲ 各大商戶和品牌的Mega Sales Day，均是吸引消費者購物或提升產品關注度的重要時刻。

香港人不但早已習慣了網上購物，甚至更加熱衷在網購平台年度大型或品牌期間限定的購物節（Mega Sales Day，簡稱MSD）才出手，藉此以更超值的價錢 買得心頭好，或者購入限量型號或版本的產品。因此，在傳統消費旺季或者為人熟悉的MSD，例如農曆新年、雙十一、黑色星期五和聖誕節，各大商家和品牌均會不惜提供各種折扣優惠，傾力吸引消費者購物，甚至借此機會，推出新產品或建立新形象。即使如此，要透過MSD達到銷售目標或者塑造全新形象，並不是簡單地提供全新折扣或推出新廣告便行，而是需要周詳的計劃，透徹了解消費者的喜好和思維模式，再配合適當的 Meta 廣告解決方案，建立周全且具有特色的營銷方案，才能夠以最少的資源和最有效率的方式，完成銷售或形象建構目標。



善用個人化體驗把握消費熱情

▲ 假如成功鼓勵消費者為MSD做好準備，他們購買的意欲和實際購物的機會將會大增。

根據 Meta 在2022年4月至5月委託尼爾森研究調查《Meta節慶購物季研究》（註1），84%受訪者在2021年的各大MSD均有購物，當中去年有購物的40%受訪者，一般會在MSD舉行前設定購物計劃。相反，沒有做購物計劃的受訪者，他們的購買意欲和實際購買人數，均較有購物計劃的一群低差不多一半，可見鼓勵消費者做購物計劃，是先決條件。另外，有購物計劃的受訪者，當中八成同意商家或品牌鼓勵消費者做購物計劃的推廣策略，並表示曾預先在網上購物車添加想買的產品。



該調查亦發現，約八成受訪者有同時線上線下購物的習慣，反映出消費者喜歡全渠道消費體驗，並非只集中網購。社交媒體仍是影響消費意欲的主要渠道，而短片最廣為歡迎。由此可見，如何利用短片吸引消費者做好購物計劃，是MSD成功的第一步。



新冠肺炎疫情未完全消退，但消費者的消費信心大致返回疫情前的水平（註2）。雖然如此，消費者對於MSD的看法已經跟以往有分別，最明顯的就是他們對一式一樣、頻率甚高的MSD推廣開始厭倦，但他們不是不再喜歡購物，只是對傳統MSD廣告再沒有太大感覺。假如商家或品牌願意在MSD期間推出專屬折扣，受訪者認為這有助增加在MSD的消費動機（註3），足證個人化體驗的重要性。

▲ MSD既是促銷的黃金時間，也是推廣新品牌的大好機會。

調查亦發現，接近九成的受訪者願意在MSD繼續購買熟悉的品牌產品，另有八成亦願意在大型促銷活動期間試新產品（註4），顯示MSD除了是擴大銷售額的黃金機會，亦是建立新品牌形象或推出全新產品的大好機會，因此在MSD之前，吸引消費者注意（drive awareness）也是不可忽略的一環。



掌握兩大定律 靈活運用 Meta 營銷工具



Meta 旗下的Facebook是全港最受歡迎的社交媒體平台之一，所以各大商家和品牌在使用 Meta營銷工具的頻率有增無減，但在制定數碼營銷策略時，須緊記消費者行為的兩大不變定律之餘，亦要注意一些不斷變化的地方。



首個不變定律是社交平台、搜尋器或流動裝置作業系統不斷迎合用家的使用習慣和需要，但數據仍然是數據，所以營銷人員必須建立多渠道但集結、精密且結構簡單的數據基礎，才能夠了解眾多消費者的購物習慣和喜好。Meta 的營銷平台簡單且集中，加上擁有人工智能學習（AI machine learning），當適當運用了平台上的軟件尋找目標或潛在消費者，平台的人工智能程式能協助營銷人員測試每次推廣活動的成效，最後所得出的數據自然更加準確。



另一個不變的定律是個人化體驗，所以要善用 Meta 的Catalog Ads，自動把最吸引每位準消費者的產品顯示出來，令他們產生消費欲望，到了MSD便可轉換他們成為真正顧客。當然，沒有網店的商家或品牌亦可與電商平台合作，利用Collaborative Ads 吸引流量，假如再與藝人或KOL配合，流量轉化為銷售額的機會自然大增。



至於要變化的地方，是指每個營銷活動細節均要跟隨消費者的習慣而微調，而非一成不變。 Meta 的人工智能系統能夠協助營銷人員同一時間自動測試、總結測試結果和運作不同營銷活動，減少人手逐項監察或驗證的時間，提升效率。此外，隨着流動應用程式（App）的使用變得廣泛，商家和品牌要突圍而出，可加入遊戲或會員計劃元素，增加顧客新鮮感或忠誠度。



節慶購物季四個階段 提早佈局創造更多商機

▲ 要真正在購物日實踐全漏斗策略，吸引消費者最終消費，營銷人員必須有周全計劃和充足準備。

嚴格來說，MSD可分為四個階段── Foundation、Before、During和After。為期一個月或數星期的During固然是MSD戲肉，但正如上文所說，收集數據及建立數據庫、進行不同的營銷項目測試、觀察消費者的反應與銷售額的變化，善用 Meta 發現式商務作為媒體策略從而改善結果，均需充足準備，所以建議預留三個月甚至更長時間的時間完成Foundation和Before的部署，否則當臨近MSD前夕，消費者的注意力很容易會被其他競爭對手吸引，或思想上未準備好接受新產品或品牌形象，整個MSD如意算盤便會未能打響。



MSD 完畢後，營銷人員也不宜放軟手腳，原因是未必所有消費者都會在MSD期間買到心頭好，或認為優惠不夠吸引，加上他們或會期望優惠期延長，因此商家和品牌可以把握這段 MSD後的消費意欲，在別人休息時繼續力推優惠，便能獲得額外的銷售額或關注度。



在不同的MSD階段，只要運用適當的Meta工具，便可以順利完成Awareness、Consideration和Conversion三個步驟，真正實踐全漏斗策略（Full-Funnel Strategy）。



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註1：’Meta Seasonal Holidays Study’ by Nielsen (Meta-commissioned online study of 1,578 people aged 18+ in Hong Kong, from 22 Apr – 8 May 2022)

註2：’Meta Seasonal Holidays Study’ by YouGov (Meta-commissioned online study of 1,501 people aged 18+ in Hong Kong, from 1 Dec – 24 Dec 2021)

註3：’Meta Seasonal Holidays Study’ by Nielsen (Meta-commissioned online study of 1,578 people aged 18+ in Hong Kong, from 22 Apr – 8 May 2022)

註4：’Meta Seasonal Holidays Study’ by Nielsen (Meta-commissioned online study of 1,578 people aged 18+ in Hong Kong, from 22 Apr – 8 May 2022)



（特約）