提早計劃 Mega Sales Day   善用社群平台達至銷售額或品牌形象目標 

▲ 各大商戶和品牌的Mega Sales Day,均是吸引消費者購物或提升產品關注度的重要時刻。

香港人不但早已習慣了網上購物,甚至更加熱衷在網購平台年度大型或品牌期間限定的購物節(Mega Sales Day,簡稱MSD)才出手,藉此以更超值的價錢 買得心頭好,或者購入限量型號或版本的產品。因此,在傳統消費旺季或者為人熟悉的MSD,例如農曆新年、雙十一、黑色星期五和聖誕節,各大商家和品牌均會不惜提供各種折扣優惠,傾力吸引消費者購物,甚至借此機會,推出新產品或建立新形象。即使如此,要透過MSD達到銷售目標或者塑造全新形象,並不是簡單地提供全新折扣或推出新廣告便行,而是需要周詳的計劃,透徹了解消費者的喜好和思維模式,再配合適當的 Meta 廣告解決方案,建立周全且具有特色的營銷方案,才能夠以最少的資源和最有效率的方式,完成銷售或形象建構目標。



善用個人化體驗把握消費熱情

▲ 假如成功鼓勵消費者為MSD做好準備,他們購買的意欲和實際購物的機會將會大增。

根據 Meta 在2022年4月至5月委託尼爾森研究調查《Meta節慶購物季研究》(註1),84%受訪者在2021年的各大MSD均有購物,當中去年有購物的40%受訪者,一般會在MSD舉行前設定購物計劃。相反,沒有做購物計劃的受訪者,他們的購買意欲和實際購買人數,均較有購物計劃的一群低差不多一半,可見鼓勵消費者做購物計劃,是先決條件。另外,有購物計劃的受訪者,當中八成同意商家或品牌鼓勵消費者做購物計劃的推廣策略,並表示曾預先在網上購物車添加想買的產品。



該調查亦發現,約八成受訪者有同時線上線下購物的習慣,反映出消費者喜歡全渠道消費體驗,並非只集中網購。社交媒體仍是影響消費意欲的主要渠道,而短片最廣為歡迎。由此可見,如何利用短片吸引消費者做好購物計劃,是MSD成功的第一步。



新冠肺炎疫情未完全消退,但消費者的消費信心大致返回疫情前的水平(註2)。雖然如此,消費者對於MSD的看法已經跟以往有分別,最明顯的就是他們對一式一樣、頻率甚高的MSD推廣開始厭倦,但他們不是不再喜歡購物,只是對傳統MSD廣告再沒有太大感覺。假如商家或品牌願意在MSD期間推出專屬折扣,受訪者認為這有助增加在MSD的消費動機(註3),足證個人化體驗的重要性。

▲ MSD既是促銷的黃金時間,也是推廣新品牌的大好機會。

調查亦發現,接近九成的受訪者願意在MSD繼續購買熟悉的品牌產品,另有八成亦願意在大型促銷活動期間試新產品(註4),顯示MSD除了是擴大銷售額的黃金機會,亦是建立新品牌形象或推出全新產品的大好機會,因此在MSD之前,吸引消費者注意(drive awareness)也是不可忽略的一環。



掌握兩大定律 靈活運用 Meta 營銷工具



Meta 旗下的Facebook是全港最受歡迎的社交媒體平台之一,所以各大商家和品牌在使用 Meta營銷工具的頻率有增無減,但在制定數碼營銷策略時,須緊記消費者行為的兩大不變定律之餘,亦要注意一些不斷變化的地方。



首個不變定律是社交平台、搜尋器或流動裝置作業系統不斷迎合用家的使用習慣和需要,但數據仍然是數據,所以營銷人員必須建立多渠道但集結、精密且結構簡單的數據基礎,才能夠了解眾多消費者的購物習慣和喜好。Meta 的營銷平台簡單且集中,加上擁有人工智能學習(AI machine learning),當適當運用了平台上的軟件尋找目標或潛在消費者,平台的人工智能程式能協助營銷人員測試每次推廣活動的成效,最後所得出的數據自然更加準確。



另一個不變的定律是個人化體驗,所以要善用 Meta 的Catalog Ads,自動把最吸引每位準消費者的產品顯示出來,令他們產生消費欲望,到了MSD便可轉換他們成為真正顧客。當然,沒有網店的商家或品牌亦可與電商平台合作,利用Collaborative Ads 吸引流量,假如再與藝人或KOL配合,流量轉化為銷售額的機會自然大增。



至於要變化的地方,是指每個營銷活動細節均要跟隨消費者的習慣而微調,而非一成不變。 Meta 的人工智能系統能夠協助營銷人員同一時間自動測試、總結測試結果和運作不同營銷活動,減少人手逐項監察或驗證的時間,提升效率。此外,隨着流動應用程式(App)的使用變得廣泛,商家和品牌要突圍而出,可加入遊戲或會員計劃元素,增加顧客新鮮感或忠誠度。



節慶購物季四個階段 提早佈局創造更多商機

▲ 要真正在購物日實踐全漏斗策略,吸引消費者最終消費,營銷人員必須有周全計劃和充足準備。

嚴格來說,MSD可分為四個階段── Foundation、Before、During和After。為期一個月或數星期的During固然是MSD戲肉,但正如上文所說,收集數據及建立數據庫、進行不同的營銷項目測試、觀察消費者的反應與銷售額的變化,善用 Meta 發現式商務作為媒體策略從而改善結果,均需充足準備,所以建議預留三個月甚至更長時間的時間完成Foundation和Before的部署,否則當臨近MSD前夕,消費者的注意力很容易會被其他競爭對手吸引,或思想上未準備好接受新產品或品牌形象,整個MSD如意算盤便會未能打響。



MSD 完畢後,營銷人員也不宜放軟手腳,原因是未必所有消費者都會在MSD期間買到心頭好,或認為優惠不夠吸引,加上他們或會期望優惠期延長,因此商家和品牌可以把握這段 MSD後的消費意欲,在別人休息時繼續力推優惠,便能獲得額外的銷售額或關注度。



在不同的MSD階段,只要運用適當的Meta工具,便可以順利完成Awareness、Consideration和Conversion三個步驟,真正實踐全漏斗策略(Full-Funnel Strategy)。



