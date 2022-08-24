法式餐館推下午茶 嘗米芝蓮星級美食

踏入夏季，位於中環威靈頓街的法式餐館Town 93，有兩位曾任職米芝蓮星級餐廳的甜點主廚，聯手炮製出「巴黎午後時光」下午茶2人套餐，每日限量供應。另外亦為慶祝中秋帶來限定曲奇禮盒，以手造曲奇在佳節送上

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