法式餐館推下午茶 嘗米芝蓮星級美食 副刊版 2022/08/24 分享： 分享： 踏入夏季，位於中環威靈頓街的法式餐館Town 93，有兩位曾任職米芝蓮星級餐廳的甜點主廚，聯手炮製出「巴黎午後時光」下午茶2人套餐，每日限量供應。另外亦為慶祝中秋帶來限定曲奇禮盒，以手造曲奇在佳節送上 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新食力 最新專欄文章 更多 千両重推職人壽司系列 豐洲直送魚鮮配搭獺祭清酒 2022/08/15 千両重推職人壽司系列 豐洲直送魚鮮配搭獺祭清酒 荃灣帝景酒店全新中菜館 抵食午市套餐 $158起嘗6道菜 2021/02/20 荃灣帝景酒店全新中菜館 抵食午市套餐 $158起嘗6道菜 海港城新成員 泰國過江龍歐陸餐廳Lady Nara 2021/01/06 海港城新成員 泰國過江龍歐陸餐廳Lady Nara 黃埔全新養生湯麵專門店 2021/01/04 黃埔全新養生湯麵專門店 日本蛋料理專門店 奧海城開2千呎旗艦店 2020/12/16 日本蛋料理專門店 奧海城開2千呎旗艦店 下午茶 米芝蓮