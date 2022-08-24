把haters清零是妄想

最近幾次企業公關培訓裏，不同機構的企業人員不約而同地問我：「即使做得再好，總有人在社交平台彈三彈四，該如何處理？」看來，仍有不少企業人員很在意負評。我先拋出一個問題請他們思考：「我們面向公眾時，應聚焦haters？還是聚焦mass？」有參與者露出不太肯定的神情。我再問：「應把精力花在把haters清零，還是擴大對機構產生好感的mass pool？兩條路，需要兩種策略。請大家先想想。」

做面向公眾的工作，機構人員一心一意想把事情做好，無論是推出campaign或回應也好，去到公眾層面就總會有讚有彈、有like有嬲，有些更留言重提舊事，質問：「為何你們當年咁咁咁？」（那些舊史甚至跟現時班子無關），機構人員見到此情此景，難免有self-defeating（自我挫敗的感覺），但那是沒必要的。

若企業人員只聚焦把haters清零：一、清零是妄想，是無可能的；二、Haters gonna hate，有些人永遠以「睇唔順眼」的態度處世，當你已有九十九個好評時，卻在意一個負評，並因而氣餒，那是放錯焦點。勿在意負評，應着眼看正向改變。

我即時示範，打開客戶機構的FB，跟他們一起分析：不能每次只數like和嬲嬲，要懂得看微妙轉變。我指着近期那幾個posts：「看，當有haters攻擊你們某時某刻『無做嘢』時，已開始有其他網民回應：『佢哋當時有做×××的』、『佢哋今次真係有進步喎』……其實，要陌生網民肯幫機構出頭講幾句話，已反映了機構在公眾心目中做對了一些事。這些努力，不能因繼續有haters而被忽略。

公關層面和做人層面一樣，應對haters的最佳策略，是擴大自己的social capital（人際資本）。正所謂得道多助，籌碼夠強，hater除了在外圍指手劃腳外，安能動你一根毛？！