可曾因腰胝受傷後或已接受治療，但即使輕量運動，腰臀無耐疼痛復發？或一向缺乏運動，縱然平常十分注意坐姿站姿，但為何會腿緊腰痛？根據一篇研究文章，疼痛原因可因為臀大肌失去活動能力所致。

臀大肌位置於臀部後外側，位置為平常後側褲袋相應之處，因肌肉相連甚廣，一分支向下止點於髂脛束，及另一分支則連着股骨後方；而向上連繫範圍其實更為廣泛，可藉胸腰筋膜連接背闊肌、橫腹肌及豎脊肌等。臀大肌功能除協助步行跑步時後腿的推力外，更協同雙側胸腰筋膜，緊緊繫實腰胝盆骨關節，提供強而有力的保護。

研究發現有腰腳傷患、肌力失調或久坐缺乏運動，皆可引致臀大肌失常，肌肉形同虛設，在運動或日常動作中變得無力或收縮欠協調，或致其他肌肉代償發力，最終結果引起胝髂關節失穩，或大腿後方肌肉及膝韌帶更易扭傷。例如因協同代償，臀大臀原可與大腿後肌協同髖後伸動作，但由於臀大肌容易失去動力，結果大腦進一步依賴其他協同關節的肌肉發力，這導致臀大肌更為「失憶」及懶惰；或髖前側的髂腰肌過緊，可致拮抗關係的臀大肌收縮功能受抑制；或久坐缺乏運動，肌肉被大腦遺忘了怎樣收縮。

要自我檢查臀大肌肌力，可作單腿拱橋動作測試，方法可於仰卧姿勢，若測試左臀，可將右足踝翹上左膝上，左腰臀用力撑起，正常肌力表現腰臀平直平衡，並可維持動作10秒以上；若測驗右臀，動作反之，隨後比較左右臀大肌表現。而若臀大肌無力者，動作震顫或盆骨傾斜。當然，在運動過程中，髖關節更傾向內收內旋，或以膝動作代償髖關節之不足。

對於臀大肌「失憶」情況，讀者慎不應隨便對號入座。舉凡腰腿運動不力或下肢跑跳後疼痛，事必關乎關節肌肉、筋膜或神經習慣等問題。針對病症主因，並同時不忽略臀大肌的失力傾向，才能主次分明了解問題。

▲ 藍綫：臀大肌支撑作單腿拱橋動作。

▲ 紅綫：肌肉無力，動作開始偏歪下墜。