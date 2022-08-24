【開拓商機拿拿聲】Lalamove一條龍物流服務　助企業節省27%開支      

創業再不是遙不可及的事，只要有少量資金和人力資源，就可實現「創業夢」。隨着愈來愈多初創企業成立，Lalamove針對中小企提供度身訂造的物流方案，由創業初期到實踐、管理，以至往後拓展業務，均全方位支援中小企不同階段的需要，協助企業提升競爭力，致力成為各類企業的最佳物流夥伴。



即時送貨具彈性 強化物流過程

不少初創公司在創業階段，仍處於摸索期，公司架構及營運未見成熟，又不時面對人手和物流問題，無法撥出多餘人手處理突發大額訂單，加上為了節省開支亦難以提供即時送貨或點對點的運送服務，有機會令客人流失，或影響客人的購買經驗。

▲ Lalalamove的出現大大減低Crazy Pie的物流成本。

以於2017年由網店起家的Crazy Pie為例，店主在創業初期需自行負責所有食物製作、物流、訂單等安排，但發現效率低且限制客人的訂購量。幸好後來遇上Lalamove，當他們接到數量較大的「散水餅」訂單就會安排Lalamove送貨，確保善用人力資源。

▲ Lalamove靈活多變的物流解決方案，助Crazy Pie解決業務新挑戰。

在疫情下，Crazy Pie於2019年新開的實體門市生意大受影響，不少客人都改為到網上購物。為了應付大大增加的送貨要需求，他們就利用Lalamove靈活多變的物流解決方案，解決新挑戰。Lalamove的服務費用相宜且沒有送貨距離限制， 系統每次下單更可以輸入最多20個送貨地址，並自行選擇最省時快捷的路線；Crazy Pie可按需要提供即時和點對點送貨服務，實時追蹤服務更可助即時了解司機位置，掌握突發狀況並即時通知客人，種種好處大大提升送貨效率、節省運費及時間，全方位幫助不同階段的企業物流需要，成就業務更上一層樓。

▲ Lalamove的服務費用相宜且沒有送貨距離限制，系統每次下單更可以輸入最多20個送貨地址。

提供專屬方案 有效管理資源



於2018年成立精品手工朱古力專門店Conspiracy Chocolate，由來自瑞士和以色列夫婦主理，以bean-to-bar手法選用越南入口的可可豆製作不同口味的手工朱古力。他們的訂單大多來自網店，客人會要求上門派送貨物，或送到全港39個寄賣點取貨。隨着業務擴充，他們開始分身不暇親自送貨。Lalamove於是為他們度身訂制送貨服務，先是在復活節期間以每單$45，提供即日送貨至全港島的服務，而往後日常的外送服務更拓展至西貢等偏遠地區，價錢固定且沒有附加費，幫助公司更容易控制資源。

▲ Lalamove的派送服務後，令Conspiracy Chocolate的營運成本大大減幅 27%。

作為大小企業的物流拍檔，Lalamove的派送服務幫助Conspiracy Chocolate節省時間、金錢及人手。自從使用了Lalamove的派送服務後，成本大大減幅 27%。當遇上訂單疑難時，Lalamove亦樂意提供彈性靈活服務。至於協助保持貨品品質方面，Lalaomove亦照顧周到，提供保溫袋及快速送貨，保證朱古力在良好的狀況下送到客人手上。

▲ Lalaomove提供保溫袋及快速送貨，保證朱古力在良好的狀況下送到客人手上。

物流自動化 助企業開拓新商機

▲ Lalamove提供物流自動化、善用API無縫連接應用程式，顧客在下單後可以直接選擇Lalamove送貨。

物流為公司「最後一哩」的致勝關鍵，當中小企大規劃擴張時，公司需要更高效、可靠並能幫助節省成本的物流夥伴。因應大規劃擴張時的數碼轉型，訂單及送貨需求急增且處理過程繁瑣，Lalamove將助客戶全面投入電商業務，提供物流自動化、善用API無縫連接應用程式，顧客在下單後可以直接選擇Lalamove送貨，系統會自動執行配對、收貨和送貨各服務，讓中小企能更有多時間拓展商機，全面掌握及滿足消費者的需求。Lalamove不斷進步、與時並進物流方案，令中小企與客戶輕鬆達致雙贏局面。



Lalamove

了解Lalamove企業物流方案： https://bit.ly/3TbCPm8

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（特約）